Oppo Find X için Kavisli Ekranlar Geliyor

Ekran altında kamera teknolojisi gibi iddialı teknolojiler sunmasıyla bir anda akıllı telefon markaları içerisinde farkını ortaya koymayı başaran Oppo, şu sıralar yeni bir ekran sistemi üzerinde çalışıyor. Oppo Find X akıllı telefonları için yapılacak ekran değişikliği de ortaya çıktı.

Buna göre markanın artık yeni kavisli ekranlara geçiş yapacağı belirtiliyor. Oldukça iddialı bir tasarım sunması beklenen Oppo, yeni ekranlarla beraber Oppo Find X modellerini güncelleyecek. Telefonların ekranlarının tasarım kısmında nasıl bir fark sunacağı da doğrudan karşılaştırma görselleriyle ortaya konulmuş durumda. Hemen yeni kavisli ekran tasarımından söz edelim.

Oppo Find X Ekranı Nasıl Olacak?

Yeni ekranda tamamen kavisli bir yapı göreceğiz. Telefonun toplamda 88 derecelik kavisli bir ekranı olacak. 88 derece kavisli ekran demek, yanların tamamen ekrandan oluşması anlamına geliyor. Tamamen kavisli olarak gelecek olan ekranların, yan kısımda kasanın hiç gözükmemesini sağlayacak. Bu da çok şık bir tasarım demek.

Yeni ekran yapısının bir diğer artısı ise daha dar olması olacak. Bu sayede tek elle kullanım konusunda da çok daha iyi çözümler sunulmuş olunacak. Tamamen kavisli ekran olarak gelecek olan ekranların, uygulama görüntüleri ve dokunmatik konusunda da yeniliklerle geldiğini görmek mümkün olacak.

Telefonun yan kısmında yer alan uygulama simgelerinin kullanımı da çok şık bir görüntü ortaya koyacak. Ayrıca burada bilinmesi gereken bir detay daha var. Oppo Find X akıllı telefonları için düşünülen yeni ekranların sayesinde yan tuşların da devre dışı kalacağı söyleniyor.

Fiziksel tuş kullanımı yerine ekran üzerinden tüm işlemleri halletmek mümkün olacak. Sadece kavisli alanlarda değil, bunun dışında üst ve alt kısımda da aynı şekilde ekran kullanımının oldukça rahat olması bekleniyor.

Oppo Find X akıllı telefonlarında kullanılması beklenen yeni ekran sisteminin 2020 yılında karşımıza çıkacağını da ekleyelim. Telefonların 2.neslinde ya da özel versiyonunda bu yeni ekran tercihlerinin kullanıldığını görmek mümkün olabilir. Şimdilik bu yönde net bilgiler söz konusu değil.