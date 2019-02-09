Oppo Find X İncelemesi

Kızaklı tasarımların öncüsü Oppo Find X incelemesi, merak edilen bütün sorularınıza cevep verecek. Söz konusu akıllı telefonların geleceği ise, bir sonraki adımı takip etmek oldukça zor. Oppo Find X akıllı telefon tarihindeki en zeki tasarımlardan birine sahip.

Tabi ki en iyi telefon değil ancak yapı kalitesi mükemmel, kameralar beklenenden daha iyi ve diğer telefonların ilham alacağıo bir konuma sahip. Ayrıca Oppo, Batı pazarına girmeyi seçtiği ve yazılım hakkında unuttuğu Find X’te tasarıma çok dikkat etti.

Söz konusu geliştirmeler olunca Oppo Find X’in sinir bozucu olabiliyor. Çünkü artan döviz kuru nedeniyle, pahalı bir telefon olduğunu göz önünde bulundurabiliriz. Amiral gemisi düzeyinde bir tasarıma sahip. Fakat oldukça gösterişli yazılım özellikleri mevcut. Sizleri bazen sinirlendirebilir.

Oppo Find X Temel Özellikleri

Gövde : metal ve cam, yansıtıcı kaplama

: metal ve cam, yansıtıcı kaplama Ekran : 6.42inç AMOLED, 1.080 x 2.340 çözünürlük, 19.5:9 oranı, kavisli kenar

: 6.42inç AMOLED, 1.080 x 2.340 çözünürlük, 19.5:9 oranı, kavisli kenar Arka kamera : Açılır çift 16+20 MP, f/2.0, OIS, PDAF, 4K video, çift LED flaş

: Açılır çift 16+20 MP, f/2.0, OIS, PDAF, 4K video, çift LED flaş Ön kamera : Açılır 25 MP, f/2.0, 1080p video

: Açılır 25 MP, f/2.0, 1080p video Yazılım : Color OS 5.1 (Android 8.1 tabanlı); Google Asistanı

: Color OS 5.1 (Android 8.1 tabanlı); Google Asistanı İşlemci : 10 nm Snapdragon 845, dört 2.8 GHz Kryo 385 Altın + dört 1.7 GHz Kryo 385 Gümüş, Adreno 630, toplam sekiz çekirdek

: 10 nm Snapdragon 845, dört 2.8 GHz Kryo 385 Altın + dört 1.7 GHz Kryo 385 Gümüş, Adreno 630, toplam sekiz çekirdek Bellek : 8 GB RAM, 128/256 GB depolama; microSD yuvası yok

: 8 GB RAM, 128/256 GB depolama; microSD yuvası yok Batarya : 3.730 mAh, 20W VOOC (veya 50W Süper VOOC) hızlı şarj

: 3.730 mAh, 20W VOOC (veya 50W Süper VOOC) hızlı şarj Ekstra: Kızaklı sistem içerisinde monte edilmiş kameralar, Çentiksiz ve çerçevesiz ekran tasarımı; 3B yüz taraması

Oppo Find X’in perakende kutusu da ışık altında renk değiştiren, lüks ve kalın bir kağıt kutu içinde paketlenmiştir. İçinde 20W VOOC şarj cihazı ve VOOC uyumlu USB-C kablosu var.

Oppo Find X Tasarım Özellikleri

Oppo Find X’i bir tasarım harikası olduğunu yukarıda belirtmiştik. Telefon ilk andan itibaren oldukça güzel bir etki uyandırıyor. Pratik olarak çerçevesiz ekran, çentiksiz ve her şeyin etrafında yalnızca ince bir siyah çerçeve bulunan inanılmaz bir tasarım söz konusu.

Ekran gövde oranı %93.8 olan bir ekrana sahip ve ekran çerçevelere doğru çok az bir şekilde eğriliyor. Farklı bir tasarıma sahip bir açılır kameralı Vivo NEX ile aynı anda geldi.

Ayrıca Bordeaux Kırmızısı (mor) renklerde de mevcut olan harika bir gradyan kaplaması var. Çakıl taşı benzeri tasarım Galaxy S9‘dan birkaç ilhamda almıştır. 156.7 x 74.2 x 9.4 mm boyutları ile biraz daha uzun, daha kalın ve daha hantal yapısı var. Aynı zamanda 186 g ağırlığında.

Ön ve arkada oldukça sağlam Gorilla Glass 5 kaplama söz konusu. Telefonun kenarları kavisli bir yapıya sahip olduğu için bazen tutulması biraz zor olabilir. Ancak böylesine büyük bir ekranla elde ettiğiniz şey buna sebep olur.

Kontroller

Üst kenarda ince bir ızgara var. Burası ahizenin bulunduğu yerdir, aynı zamanda da kızaklı mekanizma arkasında kameranın yer aldığı kısımdır. Kızaklı mekanizma açıldığında kameralar gün yüzüne çıkar.

Oppo Find X - Kontroller 1 - 6

Burada yer alan modül sadece selfie ve arka kemaları içermiyor, aynı zamanda 3D yüz taraması için kullanılan mini-Kinect teknolojisini de barındırıyor. Oppo, iPhone X gibi yapılandırılmış bir ışık kullanıyor ve yüzünüzü “milimetre düzeyinde” doğrulukla üç boyutta okumasına yardımcı olan 15.000 nokta ile yansıtıyor. Şirket bu O-Face diyor .

Ancak kızaklı ekranların sıkıntısı toz toplar; bu telefonun su geçirmez olmadı ve onu daha kırılgan hale getireceği anlamına gelir. Oppo, mekanizmanın 300.000’den fazla kullanıma dayanacak şekilde test edildiğini iddia ediyor.

SIM yuvası, hoparlör ızgarası ve USB-C bağlantı noktası alt kısımda bulunur. Burada kulaklık girişi yok, ancak kutuda tıpkı Apple EarPod’lara benzeyen USB-C kulaklıklar ve diğer tüm kablolu kulaklıklar için bir adaptör var.

Oppo Find X Ekran Özellikleri

Akıllı telefonda bulunan ekran, göze hoş gelen bir doygunluk derecesi ile geniş bir 6.4 inç 19.5:9 2340 x 1080 AMOLED‘dir. Nesnenin tam büyüklüğü, üst kenarı engellemeyen çentik olmadan kullanımı zevkli hale getirir.

Uygulanan bir ekran koruyucu ile birlikte gelir, ancak ekranı tam olarak deneyimlemek ve gerçek dokunma tepkisini test etmek için bunu özelleştirebilirsiniz. Görüş açıları iyi, ancak panel S9 veya LG G7 gibi telefonlar kadar parlak değil.

Ekran renklerinin sıcaklığını, zevkinize uyacak şekilde “soğuk” ila “daha sıcak” arasında ayarlayabilirsiniz ve geceleri göz yormadan daha hoş bir ışık altında kullanmanıza olanak sağlayacak özel bir gece modu vardır.

Ekran Testi 100% parlaklık Siyah, cd/m2 Beyaz, cd/m2 Kontrast Oranı Oppo Find X 0 426 ∞ Samsung Galaxy S9 Plus 0 376 ∞ Samsung Galaxy S9+ (Max Auto) 0 631 ∞ Oppo R15 Pro 0 410 ∞ Google Pixel 2 XL 0 420 ∞

Harika bir ekran, ancak fiyatı göz önünde bulundurulduğunda bu normal. Çentiksiz 6.4 inçlik bir ekran, Note 9 gibi bir telefon kadar tutulması zor olmayan yüksek boy oranına sahip bir telefonda, oyun oynamak ve YouTube’dan video izlemek için oldukça iyidir.

Oppo Find X Donanım ve Performans

Akıllı telefon, OnePlus 6 ve Galaxy Note 9‘un üst düzey konfigürasyonlarına sahip Qualcomm Snapdragon 845 işlemciyi 8GB RAM ile eşleşerek çalıştırır. Yüklediğiniz bütün uygulamaları hiçbir donma veya kasma olmadan açabilir.

256 GB depolama alanının yanı sıra 128 GB seçeneği de var. Bunun genişletilemez olması dikkat çekicidir. Fakat üç haneli depolama boyularıyla çoğu insan için yeterince büyük olması gerekir.

X, yapılan birçok testte mükemmel puan almıştır. GPU testlerinde bile en iyiler arasında yer alabilir. Şu ana kadar üretilen birçok telefon ile hala rekabet edebilir düzeyde performans sergiler.

Aşağıdaki galeride akıllı telefonun test sonuçlarını göreceksiniz.

Oppo Find X Donanım ve Performans Değerlendirmesi 1 - 4

Oppo Find X Kamera Özellikleri

Kızaklı sistem içerisine gizlenmiş kameralar, piyasadaki en iyisi olmasa da oldukça kaliteli resimler çekebilir. Öne bakan kameranın yanında, ilk kez iPhone X’te görülen bir 3D yüz taraması var. Bu özellik karanlıkta bile inanılmaz derecede iyi çalışıyor.

Ne yazık ki, Oppo onu Apple kadar geliştirmedi. Bu yüzden bankacılık uygulamalarının kimliğini doğrulamak için parmak izi sensörü yerine kullanamazsınız. Ancak uygulamaları yalnızca yüz taramasından sonra açılacak şekilde kilitleyebilirsiniz, bu bazı durumlarda yararlıdır.

Arkada bulunan çift kamera sensörler, OIS’li 16 megapiksel f/2.0, telefoto ve derinlik algılama için 20Mp f/2.0 kameralarıdır. Ön tarafta yer alan lens ise 25Mp f/2.0‘dır ve hoş netlikte fotoğraflar çeker. Yine de, Çin telefonlarında geçerli olan güzellik modlarını devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz.

Aşırı doygunluk derecesine girseler bile telefonun fotoğraflarından memnun kalmanız mümkündür. Görüntüler net ve renkler genellikle iyi bir şekilde üretilirken, bokeh modu rakiplerinden daha iyidir.

Aşağıdaki galeride telefonun orjinal çekimlerini bulabilirsiniz.

Oppo Find X - Kamera Çekim Örnekleri 1 - 6

Oppo Find X Batarya Ömrü

Oppo Find X, gömülü 3.730 mAh kapaside bir batarya ile çalışır. Oppo’nun 20W VOOC hızlı şarj cihazı her zaman hızı ile etkiliyor ve bitmiş pilin %50’sini 30 dakika içinde dolduruyor.

Find X’nin bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan Süper Flash Sürümü, tükenmiş bir pili 35 dakika içinde tamamen şarj etmesi gereken yeni 50W SuperVOOC şarj desteğiyle birlikte geliyor. Süper VOOC hala 5V’da şarj yapmaktadır. Ancak gücü herhangi bir voltaj dönüşümü olmadan doğrudan bataryaya aktarabilir. Bundan dolayı batarya ısınmayacak.

Find X’in 90 saatlik oldukça etkili bekleme süresi var. Yaklaşık olarak 27sa 16dk 3G telefon görüşmesi, 11sa 10 dk internette gezinme ve 16sa 56dk video izleme süreleri var. Genel olarak sizleri 2 güne yakın idare edebilir.

Oppo Find X Yazılım Özellikleri

Oppo Find X, Android 8.1 Oreo tabanlı ColorOS 5.1 ile çalışıyor. Başlatıcı, gerçek zamanlı çeviri, daha hızlı çalışan Face Unlock, navigasyon hareketleri, daha iyi galeri, gelişmiş bölünmüş ekran çoklu görevli AI motorundan faydalanır.

V5.0 ile sunulan aynı zamanda yeni uygulama kısayolları, yeniden tasarlanan simgeler ve temalar, gelişmiş arama geçmişi, yeni güvenlik özellikleri ve WeChat entegrasyonuyla daha iyi oyun moduna sahiptir.

ColorOS özelleştirmeleri, standart Google tarafından geliştirilen mobil deneyimden çok uzakta, derinlemesine çalışır. Aynı zamanda Çin dışında satılan akıllı telefonlar da Google paketi ile birlikte geliyor.

Önceden yüklenmiş sosyal ağ uygulamaları, bir belge düzenleyici ve az yer kaplayan uygulamalar ile birlikte gelir. AI adı verilen uygulama, daha hızlı uygulama başlatma ve daha iyi kaynak yönetimi için cihaz içi kullanıcı davranışı modelleri oluşturur.

Genel Değerlendirme

Oppo Find X, harika ve kusursuz, dikkat çekici bir akıllı telefon. Üst düzey bir akıllı telefon olduğundan dolayı haliyle pahalı. Oppo Find X ülkemize geldiğinde kısmen sadece raflarda kalabilir.

Mate 20 Pro kadar bir maliyete bile sahip olabilir. Ancak fiyatı göz ardı edip özelliklerine bakacak olursak, telefon mükemmeldir. Kamera açısından 3D yüz tarama açısından ön sıralarda yer alabilir.

Kısacası 2018 yılının en ihtişamlı akıllı telefonlarından birisine sahip olmak istiyorsanız, galiba bu telefon bütün isteklerini karşılayacak.