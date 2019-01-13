Çinli akıllı telefon üreticileri yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladı. Bu konuda en iddialı markalardan birisi de OPPO. İlginç tasarımları ve dikkat çeken teknik özellikleriyle öne çıkan OPPO akıllı telefonlar, son dönemde satış grafiklerinde de bir hayli ses getirmeye başladı. Markanın bu yıl içinde tanıtacağı yeni modellerden birisi olan OPPO FIND X2 akıllı telefonlarıyla beraber ise OPPO adını daha fazla duyacağız gibi gözüküyor. Öyle ki yeni akıllı telefonlar için gelen bilgiler çok daha iddialı serilerin yolda olduğunun en büyük göstergesi.

OPPO FIND X2 Performans Testi

Geekbench üzerinden ortaya çıktığı belirtilen performans testlerine göre OPPO FIND X2 akıllı telefonları yeni amiral gemisi serisi olacak. Kablosuz şarj teknolojisine sahip olan bir telefon olarak gelmesi beklenen OPPO FIND X2 akıllı telefonlarının Poseıdon kod adıyla beraber geleceği ve bu modelin yeni amiral gemisi akıllı telefonlar olacağını biliyoruz. Amiral gemisi akıllı telefonların içerisinde yer alacak olan işlemciler ise Snapdragon 855 işlemcileri olacak.

Şu an için piyasadaki en güçlü işlemciler olarak karşımıza çıkan Snapdragon 855 işlemcilerinin özelliklerini daha öncede paylaşmıştık. Yeni Android amiral gemisi akıllı telefonlarda da beklenen işlemi modeli yine Snapdragon 855 serisi.

OPPO FIND X2 akıllı telefonlarında da yer alacak olan amiral gemisi işlemcilerine kaç GB RAM bellek miktarının eşlik edeceği ise bilinmiyor. Muhtemelen 6 GB RAM bellek miktarını göreceğiz. Android 9 işletim sistemiyle çalıştığı ve testlerinin de Android 9 işletim sistemiyle beraber yapıldığı görülen yeni modelin 3810 tek çekirdek puanı alması, bu beklentilerin iyiden iyiye artmasını sağlıyor.

Bunun dışında çoklu çekirdek puanında ise 10963 puan alındığı görülüyor. Hem tek çekirdek performansı hem de çoklu çekirdek performansı konusunda yeni model çok daha iddialı olacak. MWC 2019 etkinliğinde tanıtımının yapılmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonların fiyatı kısmında ise nasıl bir aralık sunulacağını bilemiyoruz. Bu konuda da tanıtımın yapılmasını beklemek gerekiyor.