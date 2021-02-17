Oppo Find X3 Android 11 İle Geekbench’te Göründü!

Oppo‘nun akıllı telefon pazarına sunmaya hazırladığı yeni modeli Find X3‘ün özellikleri belli oldu. Cihaz daha öncede sızdırıldığı üzere Android 11 tabanlı ColorOS 11.2 ile çalışacak. Ayrıca bu yeni model içerisinde 8 GB RAM kapasitesi bulunduruyor. Bununla birlikte akıllı telefona gücünü Qualcomm‘un Snapdragon 865 yonga setinden alacak.

3.2 Ghz işlemci hızına sahip olan Find X3‘ün tek çekirdek puanı 4280, çoklu çekirdek ise 12843 olarak karşımıza çıkıyor. Bu puanlamada cihaz içerisinde bulundurduğu işlemciye göre çoklu çekirdekten düşük bir skor alsa da tek çekirdekten oldukça yüksek bir puan almayı başarıyor.

Yeni Find X3, FullHD + bir ekran ve 256 GB dahili depolama alanına sahip. Ancak bazı söylentilere göre cihazın 128 GB dahili depolama versiyonunun da olacağı tahmin ediliyor. 12 Megapiksel ana kameranın yanı sıra cihazın yüksek bir batarya kapasitesiyle gelmesi bekleniyor.

Oppo‘nun bu yeni amiral gemisi cihazı hakkında bilgiler şuanlık bunlardan oluşuyor. Ancak ilerleyen zamanlarda yeni model hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.