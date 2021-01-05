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Oppo Find X3 AnTuTu’da Rekor Kırdı!

Oppo'nun yeni akıllı telefon modeli Find X3'ün yeni AnTuTu skoru ortaya çıktı. Find X3 yüksek bir skorla rekor kırdı.

Yunus Emre Çakır

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Oppo

Akıllı telefon pazarının küçük bir payına sahip olan Oppo, 2021 yılının ilk çeyreğinde yeni model akıllı telefonu Find X3‘ü sunmaya hazırlanıyor. Şirketin bu yeni akıllı telefonunun AnTuTu skoru ortaya çıktı. Bilidiği üzere Find X3, Snapdragon 888 işlemcisi, 12 GB RAM, 128 GB dahili depolama gibi birçok üst düzey özellikle birlikte geliyor.

Cihazın ortaya çıkan AnTuTu sonucu ise bu özellikler önplana alınarak elde edilmiş durumda. Find X3, AnTuTu‘dan CPU, GPU, UX ve bellek özellikleri ele alınarak 771.491 gibi rekor seviyede bir puan aldı. Qualcomm’un resmi rakamı 735.000’nin üzerinde bir puan alan cihaz, 6.7 inç QHD 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran, 50 Megapiksel Sony IMX766 sensörlü kamera, 13 Megapiksel 2x telefoto lens gibi özelliklere de sahip. Ayrıca cihazın pro sürümünde periskop olması da bekleniyor.

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