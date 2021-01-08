Oppo Find X3 Lite Geliyor – İşte Detaylar!

Oppo‘nun Find X3 ve Find X3 Pro amiral gemisi telefonlarını bu yılın ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Yeni bilgiler, serinin Find X3 Lite adında bir üst orta sınıf telefon da içereceğini ortaya koyuyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Find X2 Lite‘ın bir üst modeli olacak. Ünlü kaynak Evan Blass‘a göre Find X3 Lite, Reno5 5G‘nin yeniden markalaşmış bir versiyonu olacak.

Blass, Find X3 Lite’ın sadece teknik özelliklerinin değil tasarımının da Reno5 5G ile aynı olduğunu ortaya çıkardı. Bununla birlikte, göze çarpan tek fark, Reno5 5G’de bulunan Reno Glow markası yerine normal bir Oppo logosuna sahip olmasından kaynaklanıyor.

Kaynak, Find X3 Pro, Find X3, Find X3 Lite ve Find X3 Neo adlı başka bir telefonu da içeren tüm Find X3 serisinin Mart ayı başlarında duyurulacağını belirtti. Bu telefonların Nisan ayından itibaren satışa sunulması bekleniyor.

Oppo Find X3 Lite’ın Teknik Özellikleri

Find X3 Lite’ın 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlüğü ve 90Hz yenileme hızını destekleyen 6,4 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Find X3 Lite’ın ekranında bir parmak izi sensörünün olacağı da söyleniyor.

Snapdragon 765G işlemci ve 8 GB RAM ile desteklenen telefon, 128 GB depolama alanı ve önceden ColorOS 11.1 tabanlı Android 11 işletim sistemi ile birlikte gelecek. Telefon, 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj ve 4.300mAh pili de beraberinde getirecek.