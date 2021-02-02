Oppo, akıllı telefon pazarına yeni Find X3 Pro modelini sunmaya hazırlanıyor. Şirketin bu yeni modeli hakkında daha önce de birçok sızıntı yapılmıştı. Ancak bugün ortaya yeni AnTuTu sonucu çıktı. Yeni sonuçlara göre cihazın Snapdragon 888 yonga setini kullanacağı belli oldu.

Ayrıca Color OS 11.2 güncellemesiyle gelen cihazın içerisinde 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Üç CPU yuvasının olduğu cihazda 2.84 Ghz ana çekirdek hızı, üç 2.42 Ghz büyük çekirdek ve dört 1.80 Ghz küçük çekirdek olmak üzere toplam sekiz çekirdek yer alıyor.







Yeni Find X3 Pro‘da 1440 x 3216 piksek çözünürlüğünde 120Hz tazeleme hızına sahip 6.7 inç OLED ekran bulunuyor. Cihazın arka tarafında 25x mikroskop lens olmak üzere dörtlü bir kamera modülü konumlandırılmış durumda.

Bazı söylentilere göre şirket ana kamera olarak 50 Megapiksel Sony sensörü (IMX766) sensörü kullanacak ama bu bilgi şuan için doğrulanmış durumda değil. Yeni Find X3 Pro hakkında ortaya çıkan bilgiler şuan için bu kadar ancak cihazın Mart ayı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.