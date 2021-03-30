Oppo Find X3 Pro, Cosmic Mocha Renk Seçeneğiyle Göz Kamaştırıyor!

Hızla yükselen Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yenilikçi akıllı telefonu Find X3 Pro’nun dördüncü bir renk çeşidini tanıttı. Oppo’nun şu anki amiral gemisi modeli olan Find X3, bu ayın başlarında üç renk çeşidiyle tanıtıldı ve şimdi de Cosmic Mocha adlı dördüncü bir renk eklendi.

Model, arka taraftaki kamera tasarımıyla örtüşen açık altın bir çerçeveye ve vegan deri dış yüzeye sahip. Oppo logosu, vegan deri dış yüzeyde iyi bir şekilde konumlandırılmış ve arka tarafın sağ alt kısmında bulunuyor.

Oppo Find X3′ün bu ayın başlarında tanıtılması, Oppo’nun telefon yapım alanına getirdiği alışılmışın dışında yenilik ve kalite miktarını ön plana çıkardı. Amiral gemisi akıllı telefon, parlak tasarımı ve estetik çekiciliği ile daha da vurgulanan birçok yenilikçi özelliğe sahip.

Son teknoloji özellikleri arasında 60x büyütme kapasiteli 3 MP mikroskobik kamera, su geçirmez gövde ve yüksek çözünürlüklü ve mükemmel yenileme hızına sahip kavisli 6,7 inç 10 bit OLED ekrana sahip güçlü bir dörtlü kamera yer alıyor.

Find X3, süper hızlı bağlantı için 5G desteğine sahip Snapdragon 888 işlemciden güç alıyor. Akıllı telefon ayrıca 4.500mAh pil, hızlı şarj, hızlı kablosuz ve ters kablosuz şarj özellikleriyle birlikte geliyor.