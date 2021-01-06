Oppo Find X3 Pro, Geekbench’te Görüntülendi!

Bu haftanın başlarında, AnTuTu kıyaslama platformunda 771K + gibi şaşırtıcı bir skorla PEEM00 model numaralı bir Oppo telefonu ortaya çıkmıştı. Bunun Oppo Find X3 akıllı telefon olabileceği tahmin edildi.

Şimdi ise CPH2173 model numarasına sahip yeni bir Oppo telefonu Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı. Telefonun Geekbench listesi, amiral gemisi özellikleriyle dolu olduğunu ortaya koyuyor.

Oppo’nun küresel pazarlara giden telefonları için CPHXXXX model numaralarını kullandığı bilindiğinden, CPH2173 akıllı telefonun Find X3 veya Find X3 Pro‘nun küresel versiyonu olması bekleniyor.

Bu telefona güç veren “Lahaina” kod adlı yonga seti Snapdragon 888 amiral gemisi işlemci olarak belirtiliyor. Liste, telefonun Android 11 işletim sisteminde çalıştığını ve işlemcinin 12 GB RAM ile birleştirildiğini ortaya koyuyor. Telefon, tek çekirdekli testte 1134 puan aldı ve çok çekirdekli testte 3660 puana ulaştı.

Oppo Find X3 Pro, kavisli kenarları olan 6,7 inç OLED delikli ekranı da beraberinde getiriyor.1440 x 3216 piksel üretmesi ve 1,07 milyar renk desteği sunması bekleniyor. Ayrıca, 10 Hz ila 120 Hz arasında değişen uyarlanabilir yenileme hızı için taşıma desteği geldiği söyleniyor. Cihaz, ColorOS 11 tabanlı Android 11 işletim sistemi ile desteklenecek.

Find X3 Pro‘nun gelişmiş 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteği ile 4.500mAh pile sahip olması bekleniyor. Telefonun ayrıca 30W VOOC Air kablosuz şarj teknolojisine sahip olması bekleniyor. Telefon, seramik veya cam yapıda olabilir ve siyah, mavi ve beyaz gibi üç renk seçeneğiyle piyasada yerini alabilir.