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Oppo Find X3 Pro Önümüzdeki Ay Tanıtılacak!

Oppo'nun yeni üst düzey amiral gemisi akıllı telefonu Find X3 Pro önümzdeki ay resmi olarak tanıtılacak. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, çıkardığı modeller ile akıllı telefon pazarındaki payını arttırmış durumda. Şirketin bu yıl ise pazarda ki payını daha fazla arttırmak için yeni Find X3 serisini piyasaya sürecek. Bu serinin içerisinde yer alan Find X3 Pro modeli hakkında bugün yeni bilgiler ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bu bilgiler de cihazın Sony‘nin IMX766 sensörlerini kullanacağını öğreniyoruz. Ayrıca telefonun içerisinde Snapdragon 888 yonga seti ve 12 GB RAM kapasitesi yer alıyor.

Yeni Find X3 Pro, 6.78 inç QHD + 120 Hz OLED bir ekran ile gelecek. Bununla birlikte cihaz, Android 11, 65 W destekli 4.500 mAh batarya ve 50 Megapiksel ana kameraya sahip. Önümüzdeki günlerde şirketin bu yeni serisine bir Neo veya Lite versiyonu daha ekleyeceği söyleniyor.

Ancak Oppo, yeni modeli hakkında şuan için henüz resmi paylaşımlarda bulunmadı. Şuana kadar ortaya çıkan sızıntılar ile birlikte ilerleyen günlerde yeni seri hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.

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