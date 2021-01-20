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Oppo Find X3 Pro, Sertifika Almaya Devam Ediyor!

Oppo Find X3 serisi, Mart ayında görücüye çıkacak. Telefon serisi sertifika almaya doyamıyor...

Ayşen Sıla

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Bu ayın başlarında, Geekbench kıyaslama platformunda CPH2173 model numaralı gizemli bir Oppo telefonu görülmüştü. Telefonun yeni Find X3 serisine ait olduğu biliniyordu. Yeni Oppo Find X3 serisinin iki modele sahip olması ve Mart ayında satışa sunulması bekleniyor.

FCC listesi, Oppo CPH2173 model numaralı akıllı telefonun özellikleriyle ilgili yalnızca birkaç bilgiyi açığa çıkardı. Cihazın ColorOS 11.2 UI ile önceden yüklenmiş olarak gelebileceği ve VCA7JAUH/ VCA7DUH/VCA7HUAH model numarasına sahip bir şarj cihazıyla birlikte gönderilebileceği belirtildi.

Şarj cihazı, 65W’a kadar maksimum şarj hızı sunuyor. 2.200 mAh’lik bir nominal kapasite sunan BLP831 batarya, Find X3 Pro’ya güç sağlayabiliyor. Bu, cihazın çift hücreli bir batarya ile desteklendiğini gösteriyor.

oppo

Telefonun 1440 x 3216 piksel, 1,07 milyar renk desteği ve 120Hz’ye kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunan 6,7 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonda Snapdragon 888 işlemciye eşlik eden 12 GB RAM bulunması bekleniyor.

Telefonun dört kamera kurulumunda Sony IMX766 50 megapiksel ana kamera bulunması bekleniyor. Cihaza son derece geniş çekimler sağlayan Sony IMX766 50 megapiksel lens dahil edileceği söyleniyor. Telefonda, 2x optik zoom ile 13 megapiksel telefoto lens ve 3 megapiksel lens de bulunacak.

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KaynakYes Mobile

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