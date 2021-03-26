Oppo Find X3 Pro, Tasarım Ödüllerine Doyamıyor!

Oppo Find X3 Pro, Red Dot Ürün Tasarım Ödülü kazandı. Telefon, “uzay çağı zarafeti” ve “fütüristik gelişmeleri” ile jüriyi etkileyerek sayısız rakibini geride bıraktı.

Find X3 Pro’nun tasarımına gelince, her şey cam arka kısım üzerine inşa edilmiş. Karmaşık şekil, tasarımcılar tarafından belirlenen kontura göre oluşturulan tek bir düz cam levhadan yapılıyor.

Gloss Black renk grubu söz konusu olduğunda, yüksek parlaklıkta bir yüzey elde etmek için cam porselen ile parlatılıyor. Mavi seçeneği diğer tarafa gidiyor ve buzlu cama parlama önleyici kaplama ekleniyor.

Oppo Küresel Pazarlama Başkanı Lie Liu, “Çabalarımızın uluslararası tasarım mükemmelliği Red Dot Tasarım Ödülü jürisi tarafından takdir edilmesinden onur duyuyoruz.” dedi.