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Oppo Find X3 Pro Yeni Renk Tasarımıyla Geliyor!

Oppo, yeni amiral gemisi Find X3 için yeni bi renk tasarımı olan Cosmic Mocha versiyonunu sunmaya hazurlanıyor. İşte detayları.

Yunus Emre Çakır

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Oppo Find X3 Pro

Çin’li akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz ay yeni Find X3 serisini piyasaya sürmüştü. Şirketin bu serinde yer alan Find X3 Pro modeli oldukça yüksek donanım özelliklerinin yanı sıra şimdi de yeni bir renk tasarımını içeren Cosmic Mocha versiyonu ile satışa çıkıyor.

Find X3 Pro, mikroskop kamerası ve diğer birinci sınıf özellikleriyle birlikte bir de bu özel renk tasarımıyla sunulunca oldukça fazla dikkat çekiyor. Bilindiği üzere cihazın şuanda siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor. Bugün ki özel renk tasarımı Cosmic Mocha ile birlikte bu dörde çıkıyor.

Find X3 Pro Cosmic Mocha, 915 dolar fiyat etiketiyle ve 12 GB RAM kapasitesi / 256 GB dahili depolama ile birlikte satışa çıkıyor. Şuan için kesin bir tarih verilmese de yeni versiyonun önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor. Find X3 Pro, 6.7 inç LTPO AMOLED 1B colors 120Hz HDR10+ bir ekran ve 32 Megapiksel f/2.4, 26mm selfie kamera ile geliyor.

Bununla birlikte cihazın içerisinde Snapdragon 888 (5 nm) yonga seti ve 8 GB RAM / 256 GB, 12 GB RAM / 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Android 11 ve ColorOS 11.2 ile çalışan cihaz, 65 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihazın arka tarafına baktığımızda ise 50 Megapiksel ana + 13 Megapiksel telefoto + 50 Megapiksel ultra + 3 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumun yer aldığını görüyoruz.

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