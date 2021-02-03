Oppo Find X3 Pro’nun Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı!

Oppo’nun Mart ayında Find X3 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Aralık ayında, ünlü haberci Evan Blass, Find X3 Pro’nun temel özelliklerini paylaşmıştı. Geçen ay, Find X3 Pro’nun resmi görüntülerini de paylaştı. Şimdi, akıllı telefonun yeni görüntüleriyle bizi aydınlattı. Görüntüler cihazın dörtlü kamera kurulumuyla geleceğini ortaya çıkardı.

Yeni resimler, Oppo Find X3 Pro’nun siyah ve beyaz renkli bir tasarımını gösteriyor. Blass’a göre, akıllı telefonun benzersiz kamera muhafazası “krater” tasarımı olarak anılıyor. Bu tasarımda dört kamera ve bir LED flaş bulunuyor.

Dörtlü kamera kurulumunda bir Sony IMX766 50 megapiksel ana kamera ve ultra geniş çekimler için başka bir Sony IMX766 50 megapiksel lens bulunuyor. 3 megapiksel makro lens, flaş halkalı görünümüyle diğer kameralardan ayrılıyor.

Makro çekim özelliği, 25x yakınlaştırma desteği taşıyacağı için cihazın mikroskop gibi çalışmasını sağlıyor. Kamera kurulumundaki dördüncü lens, şirket tarafından daha önce Find X2 cep telefonunda kullanılan 2x optik yakınlaştırmalı 13 megapiksel telefoto sensör olarak belirtiliyor.

Oppo Find X3 Pro ile ilgili en son sızıntıda akıllı telefonun temel özellikleri ortaya çıktı. Find X3 Pro olduğuna inanılan PEEM00 model numaralı Oppo telefonu, çok iyi özellikleri de beraberinde getirecek.

Akıllı telefonun, son haftalarda piyasaya sürülen amiral gemisi telefonlarının çoğuna güç veren en yeni Qualcomm Snapdragon 888 yonga setiyle destekleneceği söyleniyor. Sızıntı ayrıca telefonun Android 11 işletim sistemini ColorOS 11 ile çalıştığını da gösteriyor.

Dahili olarak, cihaz 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı içeriyor. 6,7 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip ve 3216 x 1440 piksel ekran çözünürlüğü ve 10 Hz ile 120 Hz arasında değişen uyarlanabilir bir yenileme hızı sunuyor.