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Oppo Find X3 Pro’nun Teknik Detayları Açığa Çıktı!

Oppo Find X3 Pro yine gündemde! Telefonun teknik bilgileri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Oppo’nun Mart ayında Oppo Find X3 Pro amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Resmi duyurusunun öncesinde, bu telefon birçok sızıntı ve sertifika sayesinde gündemde yer alıyor. Şimdi telefon, bir organizasyon ve test platformunda daha görüldü.

CPH2173 model numaralı Oppo Find X3 Pro artık IMDA (Infocomm Media Development Authority) tarafından onaylandı. Dolayısıyla bu akıllı telefon, çoğu Oppo telefonu gibi Singapur’da piyasaya sürülebilir. Bu sertifika, telefonun 5G, WiFi, Bluetooth, NFC ve WPT (Kablosuz Güç Aktarımı) ile geleceği dışında pek bir şey ortaya koymuyor.

Ek olarak, telefon HTML5test’te de görüldü. Cihazın, 2021’in ilk yarısında piyasaya sürülen yüksek kaliteli bir akıllı telefon için aşikar olan Android 11’i (ColorOS 11.x) çalıştıracağını ortaya koyuyor.

oppo

Akıllı telefonun, son haftalarda piyasaya sürülen amiral gemisi telefonlarının çoğuna güç veren en yeni Qualcomm Snapdragon 888 yonga setiyle destekleneceği söyleniyor. Sızıntı ayrıca telefonun Android 11 işletim sistemini ColorOS 11 ile çalıştığını da gösteriyor.

Dahili olarak, cihaz 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı içeriyor. 6,7 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip ve 3216 x 1440 piksel ekran çözünürlüğü ve 10 Hz ile 120 Hz arasında değişen uyarlanabilir bir yenileme hızı sunuyor.

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Cepkolik
KaynakDroid News

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