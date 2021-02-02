Oppo Find X3 Pro’nun Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Oppo’nun yakında amiral gemisi akıllı telefonu Oppo Find X3 Pro‘yu piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu cihazla ilgili bilgilerin bir kısmı çevrimiçi olarak sızdırıldı ve lansman yaklaştıkça, telefonlarla ilgili daha fazla ayrıntı gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Oppo Find X3 Pro ile ilgili en son sızıntıda akıllı telefonun temel özellikleri ortaya çıktı. Find X3 Pro olduğuna inanılan PEEM00 model numaralı Oppo telefonu, çok iyi özellikleri de beraberinde getirecek.

Akıllı telefonun, son haftalarda piyasaya sürülen amiral gemisi telefonlarının çoğuna güç veren en yeni Qualcomm Snapdragon 888 yonga setiyle destekleneceği söyleniyor. Sızıntı ayrıca telefonun Android 11 işletim sistemini ColorOS 11 ile çalıştığını da gösteriyor.

Dahili olarak, cihaz 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı içeriyor. 6,7 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip ve 3216 x 1440 piksel ekran çözünürlüğü ve 10 Hz ile 120 Hz arasında değişen uyarlanabilir bir yenileme hızı sunuyor.

Kamera bölümüne gelecek olursak, cihazın arkasında dörtlü kamera kurulumu olması ve 25x “mikroskop” makro zoom gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor. Daha önceki raporlar, cihazın iki adet 50MP Sony IMX766 sensörüyle destekleneceğini bildirmişti. Telefonun bu yıl Mart ayında piyasaya sürülebileceği söyleniyor.