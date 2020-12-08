Oppo Find X3 Pro’nun Temel Özellikleri Sızdırıldı!

Qualcomm, bu ayın başında 2021’in amiral gemisi telefonları için Snapdragon 888 işlemcisini duyurdu. Lansmandan sonra Oppo, Find X3 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarının SD888 işlemci tarafından destekleneceğini doğruladı. Find X3 ve Find X3 Pro telefonlarının 2021’in ilk çeyreğinde duyrulması bekleniyor. Piyasaya sürülmeden çok önce, popüler kaynağımız Evan Blass, Find X3 Pro’nun temel özelliklerini ortaya çıkardı.

Oppo Find X3 Pro

Kaynağımız, Find X3 Pro‘nun Fussi olarak kodlandığını ve cihazın 10 bitlik renk desteğini vurgulamak için bir “Awaken Color” sloganıyla tanıtılabileceğini ortaya çıkardı. Sızıntı, Find X3 Pro’nun, ekranının 10 bitlik renk derinliğini doğal olarak desteklemesini mümkün kılacak tam yollu bir renk yönetimi sistemi bulunduracağını ortaya koyuyor. Diğer bir deyişle Find X3 Pro, tıpkı dört kamerasıyla çekilen görüntüler gibi 1.07 milyar renkte görüntü üretebilecek.

Find X3 Pro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra gibi 1440 x 3216 piksel çözünürlüğü, 525 ppi piksel yoğunluğunu ve 10 Hz ile 120 Hz arasında değişen uyarlanabilir yenileme hızını destekleyen 6,7 inç kavisli OLED ekran bulunduruyor.

Eski nesil Oppo Find X2 Pro

Akıllı telefonun delikli bir ekrana sahip olup olmadığı bilinmiyor. Find X3 Pro’nun kavisli arkası seramik sır veya mat buzlu cam seçenekleriyle sunulabilir. Telefonun 8mm ve 190 gram ağırlığında olduğu düşünülüyor. Mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Şirket daha sonra beyaz bir versiyonu da satışa sunabilir.

Snapdragon 888 5G işlemciyle desteklenen Find X3 Pro,65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarjı ve 330W VOOC Air kablosuz şajla beraber 4.500mAh çift hücreli bataryayı da beraberinde getirecek. Çift gövdeli anten tasarımına sahip yeni bir NFC modülü ile taşıyacak. Bu yeni teknoloji, kullanıcıların yalnızca telefonun arkasını okuyucuya dokundurarak değil, aynı zamanda ön tarafını arkaya yerleştirerek de ödeme yapmalarına olanak sağlayacak.

ColorOS 11 tabanlı Android 11 işletim sistemi ile desteklenen telefonda dörtlü kamera sistemi bulunacak. Arka kameralarda iki adet 50 megapiksel Sony IMX766 lens bulunması bekleniyor. Kameraların 2x optik yakınlaştırma desteği taşıması ve üçüncü kamera olarak 13 megapiksel telefoto lense sahip olması da muhtemel. Yeni nesil telefonları görmek için sabırsızlanıyoruz doğrusu.