Oppo Find X3 Serisinin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı!

Oppo’nun yakında çıkacak Find X3 akıllı telefonu, geçtiğimiz haftalarda AIDA64, AnTuTu ve Geekbench gibi karşılaştırma sitelerinde görüldü. Snapdragon 870 işlemci destekli telefon şimdi Master Lu kriterlerinde göründü. Liste, akıllı telefonun temel ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Oppo Find X3’ün PEDM00 model numarasına sahip olduğu biliniyor. Master Lu görünümü, 3.2GHz işlemci ile desteklendiğini ortaya çıkardı. Master Lu ve önceki bulgulara göre Find X3, Snapdragon 870 işlemci bulunduruyor. Ayrıca cihazın 8 G RAM, 128 GB yerel depolama alanı ve 1440 x 3216 piksel QHD + çözünürlük sunan bir ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Oppo Find X3, işlemci testinde 263.002, GPU testinde 319.087, hafıza testinde 75.547 ve Master Lu’nun depolama testinde 133.830 puan aldı. Toplam 791.466 puan aldı. Böyle bir puan, cihazı Master Lu’da üst düzey bir akıllı telefon olarak derecelendiriliyor.

6.78 inçlik bir ekrana sahip olduğu TENAA listesinde bulundu. Telefon delik tasarımı bulunduran bir OLED panelle destkelneiyor. 120 Hz yenileme hızı desteğiyle gelmesi bekleniyor. Pil boyutu henüz bilinmiyor. Bununla birlikte, 3C sertifikası, 65W hızlı şarj cihazıyla birlikte piyasaya sürülebilir.