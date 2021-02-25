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Oppo Find X3 Serisinin Fiyatı ve Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Oppo Find X3 serisinin fiyatı ve renk seçenekleri ortaya çıktı. İşte yeni telefon serisi hakkında bilinen her şey...

Ayşen Sıla

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Oppo’nun Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite gibi Find X3 serisi akıllı telefonları 11 Mart’ta Avrupa’da piyasaya süreceği tahmin ediliyor. Güvenilir bir kaynak tarafından yapılan yeni bir sızıntı, Find X3 modellerinin fiyatlandırmasını ortaya çıkardı.

Kaynağımız, Oppo Find X3 Pro 5G‘nin mavi, beyaz, turuncu ve siyah olmak üzere dört renkte olacağını ortaya çıkardı. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı içeren tek bir modelle sunulması beklenen telefon 1000 ile 1200 euro arasında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Yeniden markalaşmış bir Oppo Reno5 Pro Plus telefonu olarak gelmesi beklenen Find X3 Neo, gümüş ve siyah olmak üzere iki renkte satışa sunulacak. 12 GB RAM + 256 GB depolama sürümü 700 ile 800 euro arasında fiyatlandırılması bekleniyor.

Oppo Find X3

Oppo Find X3 Lite, Çinde satışa sunulan Oppo Reno5 5G telefonunun yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Mavi ve siyah gibi iki renk seçeneğiyle gelmesi beklenen cihazın 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü 400 ile 500 euro arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor.

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Kaynak91 Mobiles

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