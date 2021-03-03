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Oppo Find X3 Serisinin Muhteşem Renk Teknolojisi Onaylandı!

Oppo Find X3 serisi hakkında yepyeni söylentiler var. Telefon serisinin muhteşem bir renk teknolojisine sahip olduğu da belirtildi.

Ayşen Sıla

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oppo find x3

Oppo’nun 11 Mart’ta Find X3 serisini resmi olarak tanıtması bekleniyor. Lansmandan önce, cihazın birkaç özelliği de paylaşıldı. Oppo’nun paylaştığı en son ayrıntılardan biri, Find X3’ün tam yollu 10 bit renk yönetim sistemi ile donatılmış ilk cihaz olarak piyasaya çıkacağı oldu.

Oppo, Tam Yol Renk Yönetim Sistemini ilk olarak geçen yıl Kasım ayında Oppo Inno Day 2020’de duyurdu. Oppo, cihazı bu tür bir performans sunan “ilk” Android renk yönetimi sistemi olarak tanıtıyor. “Gerçek ve doğru renk üretimi” ile “olağanüstü bir görüntüleme deneyimi” sunmayı vaat ediyor.

Renk Yönetim Sistemi, kameradan depolamaya ve görüntülemeye kadar tam DCI-P3 geniş gamı ​​ve 10 bit renk derinliğini destekleyebiliyor. 8 bitlik bir derinlikle karşılaştırıldığında, 10 bit renk tonları, renkteki boşlukların getirdiği yapay görsel özellikleri azaltıyor.

oppo find x3 ic

Ayrıca, oluşturma ve düzenleme sonrası görsel içeriğin kalitesini artırmak için renk gradyanını daha da geliştiriyor. Bu arada, bir JPEG’nin yaklaşık yüzde 50’si boyutunda olan yeni ve güçlü HEIF formatı, statik görüntüler, Exif, derinlik bilgileri ve dinamik videolar gibi çok çeşitli multimedyayı tam olarak destekleyerek kullanıcılara daha fazla yaratıcı özgürlük sağlıyor. Üstelik ultra yüksek renk derinliği ile de uyumlu olduğu söyleniyor.

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KaynakSeogoog

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