Oppo Find X3 Serisinin Tanıtım Posteri Yayınlandı!

Bugün Oppo, Oppo Find X3 serisinin 11 Mart’ta resmi hale getirileceğine dair bir poster yayınladı. Posterde Find X3 serisinin kamera çıkıntısının bir silueti bulunuyor. Sızan görüntülerin ortaya çıkardığı gibi, Find X3 Pro, kendine özgü bir dörtlü kamera modülü ile donatılmış.

Cihazın önden görünümü, kıvrımlı kenarlı ve delikli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Full HD + çözünürlük sunan 6.78 inç OLED ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Find X3 Pro aynı boyutta bir ekrana sahip olabilir, ancak Quad HD + çözünürlüğü desteklemesi bekleniyor.

Find X3’ün arka kamera kurulumuna 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. Find X3 Pro modelinde bulunacak olan Sony IMX766 lens ile aynı olabilir. Pro modelinin üçlü kamera sisteminin 50 megapiksellik bir Sony IMX766 ana lensi, 50 megapiksellik bir Sony IMX766 süper geniş sensörü ve 25x yakınlaştırma sunduğu söylenen 3 megapiksel makro kamera içerdiği belirtiliyor. Find X3’ün diğer kameralarının konfigürasyonları henüz bilinmiyor.

Find X3 Pro, Snapdragon 888 işlemciden güç alırken, Find X3, Snapdragon 870 işlemciye sahip olacak. Standart modelinin ayrıca 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama, ColorOS 11.2 tabanlı Android 11 işletim sistemi ve 65W hızlı şarj gibi diğer özelliklerle gelmesi bekleniyor.

İki TENAA sertifikası ile Find X3 ve Find X3 Pro’nun yakında resmiyet kazanması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde her iki telefonun da küresel pazarlarda Find X3 Neo ve Find X3 Lite ismiyle görücüye çıkacağı söyleniyor.