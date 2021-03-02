Oppo Find X3 Serisinin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Oppo, Find X3 serisini tanıtmak için 11 Mart’ta bir lansman etkinliği düzenleyecek. Söz konusu tarihte resmiyet kazanması beklenen telefonlar Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite olarak adlandırılıyor.

Telefonların Snapdragon 870 ve Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor. Yeni bir raporla birlikte telefonların teknik özellikleri de sızdırıldı.

Oppo Find X3 Pro, 6,7 inçlik QHD + (1440 x 3216 piksel) AMOLED ekran ile gelecek. Kavisli kenarlar, HDR10 + desteği, 525ppi piksel yoğunluğu, ekran içi parmak izi okuyucu ve Gorilla Glass 5 paneli gibi özellikler sunacak.

Snapdragon 888 işlemciyle desteklenen telefonun, 65W hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği ile gelmesi bekleniyor.

IP68 dereceli Find X3 Pro, 32 megapiksel ön kamera ve f/1.8 diyafram açıklığı ve OIS desteğine sahip 50 megapiksel ana lens, 50 megapiksel ultra geniş lens, 3 megapiksel periskop telefoto lens ile dört kamera sistemine sahip.

Aynı zamanda 5 megapiksel mikro lens içeriyor. Telefonun mavi ve gümüş renklerde satışa sunulması bekleniyor. Kıvrık kenarları olan bir 6.5 inç AMOLED FHD + ekrana sahip Find X3 Lite ise 6.44 inç AMOLED FHD + sabit ekranı bulunduyuyor. Her iki telefon da 90Hz yenileme hızını destekliyor.

Snapdragon 865 işlemcili Find X3 Neo, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelecek. Öte yandan Snapdragon 765G işlemci bulunduran Find X3, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla satışa sunulacak.