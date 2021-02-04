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Oppo Find X3 Serisinin Tüm Detayları Sızdırıldı!

Oppo Find X3 serisinin görselleri sızdırıldı. İşte yeni telefon serisi hakkında bilinmeyen diğer özellikler...

Ayşen Sıla

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Oppo’nun Find X3 Pro amiral gemisi telefonlarını Mart ayında duyurması bekleniyor. Şirket geçen yıl Find X2 ve Find X2 Pro akıllı telefonlarını aynı ay içinde duyurmuştu. Bazı sızıntılar Find X3 Pro’nun ayrıntılarını ortaya çıkardı, ancak Find X3’ün onunla birlikte piyasaya sürülüp çıkmayacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Bunun yerine Find X3 Neo ve Find X3 Lite’ın Find X3 Pro ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dün, ünlü kaynak Evan Blass, üç telefonun da ön tasarımını ortaya çıkaran görüntüler paylaştı. İşte Find X3 serisine dair bilmeniz gerekenler…

Bilindiği üzere Find X3 Pro, 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı içeriyor. 6,7 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip ve 3216 x 1440 piksel ekran çözünürlüğü ve 10 Hz ile 120 Hz arasında değişen uyarlanabilir bir yenileme hızı sunuyor.

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Kaynağa göre ise Find X3 Lite, Oppo Reno 5’in yeniden isimlendirilmiş bir modeli olacağı söyleniyor. Find X3 Neo’nun ise Reno 5 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyon olacağı söyleniyor.

Oppo Find X3 Pro’da ise dörtlü kamera kurulumunda bir Sony IMX766 50 megapiksel ana kamera ve ultra geniş çekimler için başka bir Sony IMX766 50 megapiksel lens bulunuyor. 3 megapiksel makro lens, flaş halkalı görünümüyle diğer kameralardan ayrılıyor.

Makro çekim özelliği, 25x yakınlaştırma desteği taşıyacağı için cihazın mikroskop gibi çalışmasını sağlıyor. Kamera kurulumundaki dördüncü lens, şirket tarafından daha önce Find X2 cep telefonunda kullanılan 2x optik yakınlaştırmalı 13 megapiksel telefoto sensör olarak belirtiliyor.

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Cepkolik
KaynakDroid News

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