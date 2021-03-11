Oppo Find X3 ve Find X3 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, bugün Oppo Find X3 ve Find X3 Pro akıllı telefonlarını satışa çıkardı. Bu cihazların birçok ortak noktası bulunuyor ve yalnızca işlemci ve depolama özellikleri farklılık gösteriyor. Her iki cihaz da Çin’de piyasaya sürüldü. Fakat Find X3 Pro küresel olarak da görücüye çıktı. Oppo Find X3 ise henüz küresel pazarda yerini almadı.

Oppo Find X3

Renkler – Condensed White, Mist Blue, Mirror Black, Cosmic Mocha

Fiyat – 8 GB + 256 GB – 694 dolar

12 GB + 256 GB – 771 dolar

Oppo Find X3 Pro

Küresel Renkler – Gloss Black, Gloss Blue

Çin’de bulunan renkler – Condensed White, Mist Blue, Mirror Black, Cosmic Mocha

Küresel fiyatı – 12 GB + 256 GB – 1,149 Euro

Tasarım

Oppo Find X3 ve Find X3 Pro’nun çok benzersiz bir tasarımı var. Telefonlar 163,6x74x8,26 mm boyutlarında ve yalnızca 193 g ağırlığında. Tek bir cam parçası üzerine kalıplanmış, arkadaki eğriler, camın ısıl işlemden geçirilmesi ve 40 saatin üzerinde 2000’den fazla tasarım kontrol noktasına kalıplanmasıyla oluşturulmuş.

Find X3 Pro, yukarıda belirtildiği gibi çeşitli renk seçenekleri sunuyor. Bunun dışında, mavi model, ipeksi bir doku elde etmek ve parmak izi lekelerinden arındırılmak için %85’lik kesin bir opaklığa sahup. Dayanıklılığa gelince, Find X3 Pro suya ve toza dayanıklılık açısından IP68 sertifikası bulunduruyor.

Find X3 ve Find X3 Pro, 6,7 inç 10 bit kavisli E4 OLED QHD + ekrana sahip ve ekranda 1 milyara kadar rengi destekliyor. Ayrıca 800 nit genel parlaklığı maksimuma çıkarıyor, Telefonlar 3216 × 1440 çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına sahip sRGB/P3’ü ve DCI-P3 renk gamının %100’ünü kapsıyor. Üstelik 5.000.000: 1 kontrast oranına sahip.

Ekran aynı zamanda düşük yanıt süresi (5-10ms) için O-Sync’i, Uyarlanabilir yenileme hızını (120-5Hz), video çözünürlüğünü 2 kat artıran Ultra-Vision Engine’i, HDR10 + SGS Eye Care Display sertifikalı, Color Vision’u da destekliyor.

Ekran DisplayMate’ten A + derecesi aldı ve 12 adede kadar akıllı telefon görüntüleme performans kaydı oluşturuyor. Fotoğraf ve videoda 10 bit renk elde etmek için Oppo, sektörde bir ilk olduğunu iddia ettiği 10 bitlik tam yollu bir renk motoru dahil etti.

Performans

Oppo Find X3 Pro, Qualcomm Snapdragon 888 amiral gemisi 5G işlemciye sahip. Öte yandan Find X3, Snapdragon 870 işlemci bulunduruyor. Her ikisi de UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen telefonlar LPDDR4x RAM ve LPDDR5 RAM’e sahip. Cihazlar ayrıca Çift SIM çift modlu (SA / NSA) 5G ağ bağlantısı (13 banda kadar) desteği sunuyor.

Kamera

Kamera kısmında Oppo Find X3 serisinin arkasında dörtlü kamera kurulumu bulunuuor. Burada Oppo, Sony ile birlikte geliştirilen iki adet 50MP sensör kullandı. Yani, bu 50MP kamera sensörü 1/1.56 inçlik bir tip ve 1 milyar renkli yakalama, Sony’nin DOL-HDR ve All-Pixel Omni-direction PDAF gibi özelliklerine sahip.

Arka Kamera

-50MP Sony IMX766 f/1.8 geniş açılı sensör, OIS

-50 MP Sony IMX766 f/2.2 ultra geniş, 110 derece FOV

-3MP mikro f/3.0 lens, 60x yakınlaştırma, FHD video kaydı,

-13MP f/2.4 Telefoto kamera, 5x Hibrit ve 20x Dijital yakınlaştırma

Ön Kamera

-32 MP f/2,4 selfie kamera, 81 derece FOV, 5P lens (AF ve OIS yok)

Oppi, AI-sahne geliştirme, AI Paletleri, 10 bit RAW + görüntü desteği, Log’da 4K 10 bit video çekmek için sinematik mod ve BT.2020 renk gamı, 10 bit renk derinliği ve HLG ile HDR formatında kamera özellikleri içeriyor.

Diğer Özellikler

Diğer özellikler arasında 65W SuperVOOC şarjlı 4.500mAh pil ve 30W AirVOOC Flash Charge ve 10W ters kablosuz şarj desteği, ekran içi parmak izi ve yüz kilidi açma, Wi-Fi 6, 2 × 2 MIMO ve 8 uzamsal sondaj MU-MIMO, Bluetooth 5.2 bulunuyor.

Navigasyon için USB-C bağlantı noktası, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, QZSS, BeiDou desteği de var.

Find X3 serisi ayrıca Dolby Atmos ses desteği, Oppo Relax 2.0, Beauty of Science ile birlikte geliştirilen Duvar Kağıtları, Asistan ve Oyun Odak modları (Küresel, Çin) ve Android 11 tabanlı ColorOS 11.2 işletim sistemi sunuyor.