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Oppo Find X3’ün Ön ve Arka Tasarımı Ortaya Çıktı!

Oppo Find X3, TENAA veritabanında görüldü. İşte telefonun net tasarımı ve bilinen tüm özellikleri...

Ayşen Sıla

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AnTuTu, AIDA64, Geekbench ve 3C sertifikasyon sitesi gibi çeşitli yerlerde PEDM00 model numaralı bir Oppo telefonu görüldü. Cihazın “Hakkında” sayfasının sızdırılmış bir görüntüsü, PEDM00 model numarasının yeni Oppo Find X3 akıllı telefonu olduğunu ortaya çıkardı. Akıllı telefon, TENAA veritabanında da görüldü.

Oppo Find X3’ün TENAA’daki listesinde teknik özellikleriyle ilgili hiçbir bilgi bulunmuyor. Cihazın önden görünümü, kıvrımlı kenarlı ve delikli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Full HD + çözünürlük sunan 6.78 inç OLED ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Find X3 Pro aynı boyutta bir ekrana sahip olabilir, ancak Quad HD + çözünürlüğü desteklemesi bekleniyor.

Find X3’ün arka kamera kurulumuna 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. Find X3 Pro modelinde bulunacak olan Sony IMX766 lens ile aynı olabilir. Pro modelinin üçlü kamera sisteminin 50 megapiksellik bir Sony IMX766 ana lensi, 50 megapiksellik bir Sony IMX766 süper geniş sensörü ve 25x yakınlaştırma sunduğu söylenen 3 megapiksel makro kamera içerdiği belirtiliyor. Find X3’ün diğer kameralarının konfigürasyonları henüz bilinmiyor.

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Find X3 Pro, Snapdragon 888 işlemciden güç alırken, Find X3, Snapdragon 870 işlemciye sahip olacak. Standart modelinin ayrıca 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama, ColorOS 11.2 tabanlı Android 11 işletim sistemi ve 65W hızlı şarj gibi diğer özelliklerle gelmesi bekleniyor.

İki TENAA sertifikası ile Find X3 ve Find X3 Pro’nun yakında resmiyet kazanması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde her iki telefonun da küresel pazarlarda Find X3 Neo ve Find X3 Lite ismiyle görücüye çıkacağı söyleniyor.

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KaynakNews Break

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