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Oppo Find Z Benchmark Sonuçları Yayınlandı!

Oppo'nun en yeni amiral gemisi Oppo Find Z akıllı telefonunun Benchmark sonuçları sızdırıldı...

By Muhammed Arslan

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Oppo Find Z Benchmark Sonuçları Yayınlandı!

Oppo, Nisan ayında yeni bir amiral gemisi telefon piyasaya sürecek. Bunu Oppo başkan yardımcısı Shen Yiren tarafından telefonun temel özelliklerini paylaştığında öğrenmiştik. Telefonun adı şu anda henüz net değil.

Ancak söylentiler, Oppo Find Z olarak piyasaya sürüleceğini göstermekte. Bugün OP46C3 model numarasına sahip olan aynı telefon, AnTuTu‘da ortaya çıktı. OP46C3 model numarası, Kasım 2017 yılında tanıtılan Oppo R11s modeline ait.

Akıllı telefon Snapdragon 660 yonga seti ile desteklenmişti. Muhtemelen bu listenin, akıllı telefonun kimliğini korumak için R11s modelini kullandığı tahmin ediliyor. Ancak yaklaşmakta olan Snapdragon 855 destekli yeni amiral gemisi Find Z olabilir.

Oppo Find Z Benchmark Sonuçları Yayınlandı!

Snapdragon 855 tarafından desteklenen OP46C3 model numaralı amiral gemisi, 8GB RAM ile eşleştirilmiştir.

Yeni amiral gemisi Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışıyor. Cihazın dahili depolaması 256GB‘dır. Telefonun ekranı 2340 x 1080 piksel FullHD+ çözünürlük için destek taşıyor.

Akıllı telefon AnTuTu’da aldığı puan ortalama 365.246‘dır. OPPO başkan yardımcısı, telefonun 4.065mAh batarya ile geleceğini açıklamıştı.

AnTuTu, telefonun arkasında 12 megapiksellik bir ana kameraya ve 16 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olacağını gösteriyor.

Bununla birlikte, telefonun çoklu kamera ünitesinde 48 megapiksel birincil sensörle geldiği söyleniyor.

Şimdi ki durumda akıllı telefonun özellikleri bunlar iken, her telefonda olduğu gibi tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler gün yüzüne çıkacaktır.

KaynakAnTuTu
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