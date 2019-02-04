Oppo Find Z Geliyor! İşte Özellikleri

Yaklaşık 3 hafta sonra Mobil Dünya Kongresi gerçekleşecek. Etkinlikte akıllı telefon üreticileri, amiral gemisi telefonlarını tanıtmak üzere hazırlanıyorlar. Oppo‘nun ise amiral gemisi akıllı telefonunu MWC 2019’da piyasaya sürmesi beklenmiyordu.

Ancak şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonun birkaç özelliğinin sızdırılması telefonun da tanıtılacağı yönünde söylentilere neden oldu. Şirketin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne verdiği belgelere göre, Oppo’nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu, Oppo Find X‘in yükseltilmiş hali olacak ve Oppo Find Z olarak adlandırılacak.

Telefonun özellikleri henüz çevrimiçi olarak paylaşılmadı. Ancak daha önce akıllı telefon kod adının “Poseidon” olarak adlandırıldığını ortaya çıkmıştı. Geekbench listesi ayrıca telefonun temel özelliklerini açıkladı.

Oppo Find Z‘nin, 5G bağlantısını destekleyen ilk ticari yonga seti olan Qualcomm’un en son amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 855 tarafından desteklenecek. Kısa süre önce, şirket, gelişmiş fotoğrafçılık deneyimi için 10x hibrit optik zoom teknolojisini tanıttı. Muhtemelen bu özellikle Find Z ‘de olacak.

Ayrıca bkz: Xiaomi Redmi Note 7 İncelemesi

Oppo, 10x hibrit zum teknolojisi ve gece modu özelliği ile birlikte Samsung’un değişken diyaframlı kamerasına benzer bir kamera teknolojisi de kullanabilme ihtimali var. Genel olarak özellikler bu şekilde sıralansa da telefon hakkında sızdırılan bilgiler henüz yeni. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda daha çok bilginin sızması muhtemel.

Ayrıca bkz: OPPO PBFM30 Kod Adlı Yeni Bir Telefon Geliyor