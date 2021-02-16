Oppo, Hareketli Selfie Kameralı Yeni Bir Telefon Patenti Aldı!

Oppo, garip akıllı telefon tasarımları geliştirmesiyle tanınır. Aslında, şirket geçen yıl katlanabilir ekranlı Oppo X 2021’e adlı akıllı telefon duyurdu. Ayrıca zaman zaman ilginç tasarımların patentini de almaya devam etti. Çinli şirket, yeni bir telefon patenti daha aldı.

Oppo tarafından alınan patent, 28 Ocak tarihinde yayımlandı. 2021 O WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) de Guangdong Oppo Mobile Telecommunications tarafından geçen yıl uygulandı. Tasarım şemaları, çekimleri çeşitli açılardan yakalamak için hareketli bir ön kamera gösteriyor.

Aşağıda görebileceğiniz gibi, ekranın üst kısmındaki düzenleme, bir motor yardımıyla çalışıyor. Görünüşe göre, sensörü iki yönlü olarak hareket ettirmek için bir ray braketinin içine yerleştirilmiş bir kılavuz bloğu kullanıyor. Yani, kamera uygulaması açıldığında, kullanıcılar ön kameranın konumunu ayarlayabiliyor. Aynı zamanda onu sola ve sağa hareket ettirebiliyor.

Oppo’nun pop-up kamera ve yansıtıcı aynalı son patenti, 360 derecelik bir panoramanın mümkün olabileceğini gösterdi. Başka bir tasarım patenti, selfieler / video görüşmeleri için çıkarılabilir bir kamera düzenine sahipti.

Oppo, Reno Serisi akıllı telefonlarla birlikte köpekbalığı yüzgeci şeklinde bir açılır modül getirdi. Şirket ayrıca Find-X serisi ile birkaç şey deniyor. Dolayısıyla bu patentin de hangi telefon serisinde kullanılabileceği bilinmiyor.