Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo, Hareketli Selfie Kameralı Yeni Bir Telefon Patenti Aldı!

Oppo, Hareketli Selfie Kameralı Yeni Bir Telefon Patenti Aldı!

Oppo, değişik bir telefon patenti aldı. Şirketin hareketli selfie kameralı telefon patentine dair her şeyi derledik...

Ayşen Sıla

-

0
oppo

Oppo, garip akıllı telefon tasarımları geliştirmesiyle tanınır. Aslında, şirket geçen yıl katlanabilir ekranlı Oppo X 2021’e adlı akıllı telefon duyurdu. Ayrıca zaman zaman ilginç tasarımların patentini de almaya devam etti. Çinli şirket, yeni bir telefon patenti daha aldı.

Oppo tarafından alınan patent, 28 Ocak tarihinde yayımlandı. 2021 O WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) de Guangdong Oppo Mobile Telecommunications tarafından geçen yıl uygulandı. Tasarım şemaları, çekimleri çeşitli açılardan yakalamak için hareketli bir ön kamera gösteriyor.

Aşağıda görebileceğiniz gibi, ekranın üst kısmındaki düzenleme, bir motor yardımıyla çalışıyor. Görünüşe göre, sensörü iki yönlü olarak hareket ettirmek için bir ray braketinin içine yerleştirilmiş bir kılavuz bloğu kullanıyor. Yani, kamera uygulaması açıldığında, kullanıcılar ön kameranın konumunu ayarlayabiliyor. Aynı zamanda onu sola ve sağa hareket ettirebiliyor.

oppo

Oppo’nun pop-up kamera ve yansıtıcı aynalı son patenti, 360 derecelik bir panoramanın mümkün olabileceğini gösterdi. Başka bir tasarım patenti, selfieler / video görüşmeleri için çıkarılabilir bir kamera düzenine sahipti.

Oppo, Reno Serisi akıllı telefonlarla birlikte köpekbalığı yüzgeci şeklinde bir açılır modül getirdi. Şirket ayrıca Find-X serisi ile birkaç şey deniyor. Dolayısıyla bu patentin de hangi telefon serisinde kullanılabileceği bilinmiyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakLets Go Digital

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

İpucu

Facebook Gizlilik Ayarları Nasıl Güncellenir?

Whatsapp ve Instagram'dan önce popülarliğiyle gündeme gelen Facebook, hala birçok kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor. Her ne kadar masum görünse de, verilere çabucak erişebilecek bir gizlilik...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto G10 ve Moto G30 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bir süre haberlerde yer aldıktan sonra, Moto G10 ve Moto G30 nihayet resmiyet kazandı. Lenovo'nun sahip olduğu Motorola'nın iki yeni ekonomik akıllı telefonu, sızıntıların...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo’nun Gizemli Telefonu, TENAA Veritabanında Görüldü!

Ocak ayında 3C sertifika platformunda ve Geekbench veritabanında PEFM00 model numaralı bir Oppo akıllı telefon görüldü. Bu ayın başlarında, gizemli telefon Çin'in TENAA otoritesinden...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Microsoft, Xbox Kablosuz Kulaklıklarını Piyasaya Sürdü!

Microsoft, oyuncuları hedef alan yeni bir çift kulaklık duyurdu. Xbox Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık, 2011'den bu yana neredeyse on yıl içinde tanıtılan ilk kablosuz Xbox...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Moto E7i Power, Çok Yakında Piyasada Yerini Alabilir!

Motorola, Moto E7 Power akıllı telefonunu çok yakında satışa sunacak. XT2097-14 model numaralı yeni bir Motorola telefonu, Tayland'ın NBTC yetkilisinden bir sertifika aldı. Liste,...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014