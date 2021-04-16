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Oppo, Hey Tap Health Uygulamasını iOS İçin Piyasaya Sürdü!

Oppo kendi saat uygulamasını sonunda iOS için piyasaya sürdü. Bu uygulama, Apple'ın Health uygulaması ile eşleşebiliyor.

Ayşen Sıla

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Oppo dis

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo da giyilebilir segmente girdi ve bir akıllı saat ve bir fitness takipçisi de dahil olmak üzere birkaç ürün piyasaya sürdü. Cihazlar, yönetim için şirketin HeyTap Health uygulamasıyla eşleşiyor.

Şimdiye kadar, uygulama yalnızca Android akıllı telefonlar için mevcuttu ancak şimdi şirket, iOS platformu için HeyTap Health uygulamasının lansmanını duyurdu. Apple cihazları için Oppo Watch ve Band Style desteği ile birlikte geldiğini de söyleyelim.

Uygulama her iki cihazla eşleştirilebiliyor ve ayarları yapmak, verileri senkronize etmek ve görüntülemek için kullanılabiliyor. Ayrıca yetkilendirmeden sonra bilgileri Apple’ın kendi Health uygulaması ile senkronize edebiliyorsunuz.

Oppo dis

Çinli şirket, Android kullanıcıları için halihazırda mevcut olan HeyTap Health uygulamasının iOS sürümünde kablosuz kulaklıklar için henüz destek sunmadı. Destekle, Oppo’dan kablosuz kulaklıkları olan iOS kullanıcıları, ayarları özelleştiremedikleri için varsayılan seçeneklere bağlı kalmak zorunda.

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KaynakGsm Arena

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