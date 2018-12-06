Kısa bir süre önce, Qualcomm yeni nesil Mobile Platform yonga setini piyasaya sürdü. Bundan dolayı da 2019’da çıkacak olan yeni amiral gemisi telefonun bu teknolojiden yararlanacağını düşünebiliriz. 7nm işlemci tabanlı yonga setinin yanı sıra SDM855, yerel 5G modeme sahip ilk Qualcomm yongaseti olma özelliğine de sahip. Aslında şimdiye kadarki en büyük akıllı telefon üreticileri, Qualcomm’un yonga setlerinden çok fazla yararlandı. Ancak OPPO, Snapdragon 855 destekli 5G cihazını piyasaya süren ilk üreticilerinden biri olmayı başardı.

Genel olarak Oppo, ilk 5G destekli cihazlarını piyasaya süreceklerinden çok emin. Ayrıca ilk 5G akıllı telefon tacını elde ettiğine inanıyor. Şirketin kendisi, resmi Weibo hesabı ile 5G destekli akıllı telefonlar arasında ilk olmaları için vizyonlarını paylaştı. Hatırlatmak gerekirse, 30 Kasım’da OPPO, dünyanın ilk 5G destekli cep telefonu ile WeChat görüntülü görüşmesini başarıyla yapmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda şirketin tam anlamıyla, 5G akıllı telefon üretmeye başlamasına ramak kaldı diyebiliriz.

Hızla gelişen akıllı telefon dünyasında, üreticiler yeni teknolojileri benimserken ilk sırada olmak için kıyasıya mücadele veriyorlar. OnePlus, Xiaomi ve diğer Çinli firmalar gibi büyük üreticilerde, ilk 5G destekli cep telefonunu piyasaya sürmek için aynı yarışta diyebiliriz. OPPO, tacı yakalamak için onlardan bir adım daha önde diyebiliriz.

Dün OnePlus CEO’su, 2019’da 5G destekli telefonlarını kullanıma sunacaklarını dile getirdi. Ayrıca Snapdragon 855 yonga setini öne çıkaracak ilk amiral gemisi akıllı telefona sahip olacaklarını da sözlerine ekledi. Belki de OPPO’nun en son iddiası, bir gün önce OnePlus tarafından yapılan açıklama ile çelişebilir.