Oppo, İlk AR Akıllı Gözlüğünü Yapıyor!

Hala devam eden Oppo Inno Günü 2019 konferansında, Çinli şirket bugün, ilk AR Gözlüklerini duyurdu. Duyuru, akıllı telefon şirketinin ürün kategorilerini çeşitlendirmeyi amaçladığına dair cümlelerle ortaya çıktı.

Oppo AR Gözlükleri, Çinli şirketin artırılmış gerçeklik alanındaki varlığı için atılmış bir adım. Raporlara göre, Oppo AR Gözlükleri üç boyutlu bir deneyim sunuyor ve ayrıca 3D surround ses efekti sunacak şekilde donatıldı. Zayıflık ve yüksek geçirgenlik elde etmek için, difraktif optik dalga kılavuzu teknolojisi kullandığı bildiriliyor.

Ayrıca, jestler ve ses tanıma dahil çeşitli etkileşim modlarıyla birlikte piyasaya sürülecek. Yazılım bölümüne gelince: cihaz, oyun ve hizmet de dahil olmak üzere çeşitli AR içeriği ile birlikte çıkacak.

Oppo Sanal Gerçeklik Gözlükleri, bir HD kamera ile birlikte önde çift balıkgözü kamera bulunduruyor. Yan tarafta, yeşil renkle düzenlenmiş iki düğme olduğu anlaşılıyor. Şirket, Oppo AR Gözlüklerinin, Hololens’e kıyasla daha ince ve daha hafif olduğunu da iddia ediyor.

Oppo, açıkladığı bu yeni ürün hakkında fazla bilgi açıklamadı, ancak şirket ürünün önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, yani 2020 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini vurgulamaktan da geri durmadı.