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Oppo Inno Day Etkinliği 17’Kasımda Olacak

Oppo 17 Kasım'da düzenleyeceği Inno Day 2020 etkinliğinde birbirinden özel akıllı telefon özelliklerini duyuracak.

Selin Polat

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Oppo Inno Day Etkinliği 17'Kasımda Olacak

Oppo, Inno Day adlı tüketici yeniliklerini tanıttığı etkinliklerine devam edecek ve 2020 etkinliğinin 17 Kasım’da Çin’in Shenzhen kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Oppo, bu etkinliği mobil alandaki en son gelişmelerini göstermek için kullanıyor. Üretici geçen yıl ekran altı kamerası, AR kulaklığı ve bir 5G yönlendiricisini tanıtmıştı.

Chines tipster Digital Chat Station tarafından sağlanan söylentilere göre, bu yıl yeni kamera ve şarj geliştirmelerinin yanı sıra içe doğru katlanan bir telefon prototipi, ikinci nesil ekran içi selfie kamerası göreceğiz.

Oppo’nun ayrıca 85 mm ila 135 mm odak uzaklığına arasında değişen 32 MP periskop kamerasını sergileyeceği bildiriliyor. İlk olarak Ağustos ayında tanıtıldı ve 3.3x ila 5.2x optik yakınlaştırma ve 11x’e kadar hibrit değişken yakınlaştırma ile lanse edildi. Dijital yakınlaştırma, 100x’in üzerinde büyütme oranında gerçekleşebilir.

Şarj cephesinde, Oppo’nun 125W kablolu ve 65W kablosuz şarj teknolojilerini görmeyi bekliyoruz. Piyasada satılan telefonlarda bu gelişmelerden herhangi birini ne zaman göreceğimize dair bir haber yok ama umarım Oppo 17 Kasım’da açıklığa kavuşturur.

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KaynakGsmarena
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