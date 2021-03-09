Oppo, İstanbul’daki Fabrikasında Test Üretimine Başladı!

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’nun şu anda yapım aşamasında olan Türkiye’deki fabrikasında test üretimine başladığını belirtti.

Mustafa Varank yaptığı açıklamada, “Tam kapasite üretime geçtiğinde fabrikada yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesinin beklendiğini” söyledi.

12.000 metrekare (129.167 fit kare) kapalı alana sahip tesiste ön çalışmalara geçtiğimiz Kasım ayında başlanan Varank, “Yaklaşık üç ay içinde Sıva Üstü Teknolojisi üretim hattı ve tüm sistemler kurulacak.” dedi.

Firma, bu yılın başında İstanbul Tuzla’da inşaatı devam eden fabrikasını kiralamaya başladı. Komşu Kocaeli ilinde bir tesis daha kurulacak. Marka, iki tesisinde de tüm imalat sürecini ve montajını gerçekleştirecek.

2004 yılında Çin’in Dongguang şehrinde kurulan Oppo, dünya çapında 40.000’den fazla kişiyi istihdam etmekte ve 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmakta. Yeni nesil telefonlarla da her kesime hitap etmektedir.