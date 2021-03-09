Ana Sayfa Akıllı Telefon Oppo, İstanbul'daki Fabrikasında Test Üretimine Başladı!

Oppo, İstanbul’daki Fabrikasında Test Üretimine Başladı!

Made in Turkey etiketli Oppo telefonlar çok yakında raflardaki yerini alacak. Test üretimi çoktan başladı bile.

Ayşen Sıla

-

0
Oppo

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’nun şu anda yapım aşamasında olan Türkiye’deki fabrikasında test üretimine başladığını belirtti.

Mustafa Varank yaptığı açıklamada, “Tam kapasite üretime geçtiğinde fabrikada yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesinin beklendiğini” söyledi.

12.000 metrekare (129.167 fit kare) kapalı alana sahip tesiste ön çalışmalara geçtiğimiz Kasım ayında başlanan Varank, “Yaklaşık üç ay içinde Sıva Üstü Teknolojisi üretim hattı ve tüm sistemler kurulacak.” dedi.

Oppo

Firma, bu yılın başında İstanbul Tuzla’da inşaatı devam eden fabrikasını kiralamaya başladı. Komşu Kocaeli ilinde bir tesis daha kurulacak. Marka, iki tesisinde de tüm imalat sürecini ve montajını gerçekleştirecek.

2004 yılında Çin’in Dongguang şehrinde kurulan Oppo, dünya çapında 40.000’den fazla kişiyi istihdam etmekte ve 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmakta. Yeni nesil telefonlarla da her kesime hitap etmektedir.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakDaily Sabah

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Türkiye’nin Milli Helikopter Motoru, Bir Kadın Eliyle Yapıldı!

Ülkenin önde gelen bilim kurumlarından birinde bulunan Havva Kazdal Zeytin, Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunda kullanılan türbin kanatlarının üretiminde rol almaktan...
Devamını Oku
Otomobil

Türk Yapımı Elektrikli Traktör Seri Üretime Hazırlanıyor!

Pazartesi günü yapılan bir açıklamada, Türk yapımı bir elektrikli traktörün geliştirilmesinin tamamlandığını ve yerel olarak geliştirilen aracın Haziran ayı itibarıyla seri üretime alınacağı duyruldu.ZY...
Devamını Oku
Otomobil

Türkiye’de Hibrit Otomobil Satışları Aldı Başını Gitti!

Türkiye'de hibrit otomobil satışları, Ocak-Şubat döneminde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araç satışlarını geride bıraktı. Anadolu Ajansı (AA) tarafından derlenen Otomotiv Distribütörleri Derneği...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo A74’ün Temel Özellikleri Lansmandan Önce Sızdırıldı!

Son zamanlarda, Oppo CPH2219 model numaralı bir akıllı telefon, sertifikalar aldı. Ve bu cihazın Oppo A74 5G akıllı telefon olduğu söyleniyor. Bugün, telefonun temel...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo, İstanbul’daki Fabrikasında Test Üretimine Başladı!

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun şu anda yapım aşamasında olan Türkiye'deki fabrikasında test üretimine başladığını...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014