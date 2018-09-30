Yeni çentik alanıyla beraber gelen akıllı telefonlarıyla öne çıkan Oppo, su damlası çentik alanında sunduğu akıllı telefonlarını bir hayli öne çıkarmayı başardı. Markanın yeni seri akıllı telefonları olarak gündeme gelen bir diğer model Oppo K1 için hazırlıklar devam ediyor.

Yeni akıllı telefon modelinin TENAA üzerinde ortaya çıktığını görmüştük. TENAA kayıtlarında ortaya çıkan yeni akıllı telefonların bu kez ise performans testleri ortaya çıktı. Yeni model akıllı telefonların performans testleriyle merak edilen özelliklerde ortaya çıkmış oldu.

Oppo K1 Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefon modellerinin performans testlerinde ortaya çıkan sonuçlarına göre Snapdragon 660 işlemcilerini göreceğiz. Yeni akıllı telefon modelinin orta segment bir seri olacağı ve Snapdragon 660 işlemcilerinin de bu noktada karşımıza çıkacağını düşünüyoruz.

4 GB RAM bellek miktarı ve 6 GB RAM bellek miktarı olmak üzere iki farklı RAM bellekle gelecek olan akıllı telefonun, 16 MP değerinde ana arka kamerası var. 2 MP değerinde ikinci bir kamera da kullanan akıllı telefon, muhtemelen ön kısımda ise 25 MP değerinde bir kamera kullanacak.

Oppo K1 teknik özellikleri kısmında bu gibi değerlerle gelecek. Bu değerlerin dışında yeni modelin 6.4 inçlik AMOLED bir ekranı bulunacağından söz ediliyor. 2340 X 1080 piksel çözünürlük değeri ve AMOLED ekran teknolojisi, iyi bir orta segment modelinin geleceğini gösteriyor. Telefonların çentik alanı kullanıp kullanmayacağı konusunda ise bir bilgimiz yok. Muhtemelen bunun için yeni görseller beklemek gerekiyor.

Çentik alanının kullanılması durumunda çok daha geniş bir ekranla karşılaşmış olacağız. Yani 6.4 inçlik bir panel gelecek ve kullanım alanı bir hayli geniş olacak. Telefonların çentik alanıyla gelmesi durumunda tasarımın yine su damlası çentik tasarımının olup olmayacağı ise başka bir soru işareti.

Oppo bu konuda iddialı markalardan bir tanesi. Markanın bundan sonraki süreçte de benzer adımlar atabileceğini düşünüyoruz. Oppo K1 hakkında yeni özellikler ortaya çıktığı zaman sitemizde paylaşacağız.