Oppo K1 Fotoğrafı İlk Kez Görüntülendi

Oppo R17 Pro ve Oppo R15 karışımı gibi görünen akıllı telefon TENAA‘da ve daha sonra bir Snapdragon 660 yonga seti ile Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Tam HD çözünürlükte 19.5:9 ekran oranına sahiptir. Şimdi görüntülenen fotoğraf sayesinde resme bir su çentiği de ekleyebiliyoruz.

Oppo K1 olarak adlandırılan telefonun görüntüsü çok fazla tasarım özelliğini açığa vermemektedir. Açıkçası büyük bir ekran ve en son Renk İşletim Sistemi ile geleceğini görebiliyoruz.

Fotoğraf çok fazla özellik ortaya çıkarmıyor. Ancak şimdiye kadar toplanan görüntülere bakıldığında telefonun arkasında parmak izi tarayıcısı olmayan bir Oppo F9 ünitesi gibi olduğu görünüyor. Sensörün muhtemelen ekranın altında olacağı ve fiyat ölçeğinde F9 ile R17 arasında konumlandığı anlamına gelir. Oppo Çarşamba günü bir etkinlik düzenliyor ve bu da tüm özelliklerine ulaşabileceğimiz zaman olarak düşünülüyor.