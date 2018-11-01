Oppo K1 Yeni Renk Seçeneği İle Mağazalarda

Oppo, geçen ay resmen piyasaya sürdüğü K1 modeli akıllı telefonuna başka renk ekleyerek tekrardan satışa çıkardı. Telefon artık Gümüş Yeşili renk seçeneğinde kullanılabilir. Dereceli tasarımı oldukça büyük gözüken telefon, büyük markaların renk seçenekleri ile yarışa girecek bir yapıya sahip olmuştur.

Şirket, 4GB+64GB sürümü için 231 Dolar ve 6GB+64GB sürümü için 259 Dolar fiyatları ile resmi olarak telefonu listeledi. En yeni Gümüş Yeşili renk seçeneği, Oppo K1‘in diğer renk çeşitleri ile aynı perakende fiyatla satışa sunulacak.

6.4 inçlik 2340×1080 piksel Super AMOLED ekrana sahip olan Oppo K1, 4GB veya 6GB RAM’e sahip Snapdragon 660 yonga seti ile çalışmaktadır. Her iki sürümde 64GB depolama alanına sahiptir. Cihazda bir de su damlası çentiği bulunur.

Oppo K1, bir ekraniçi parmak izi sensörü ile arka parmak izi sensörü olan telefonların önüne geçer. Bu da onu, kendi kategorisinde en ucuz olanlardan biri haline getirir.