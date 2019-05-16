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Oppo K3 23 Mayıs’ta Tanıtılabilir! İşte Detaylar

Oppo'nun orta sınıf telefonları arasında en yenilikçi tasarımla gelen Oppo K3, 23 Mayıs'ta tanıtılabilir...

By Muhammed Arslan

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Oppo K3 23 Mayıs'ta Tanıtılabilir! İşte Detaylar

Son birkaç gün içerisinde çok sayıda tanıtıma şahit olduk ve akıllı telefon lansmanı sezonu tam hızıyla devam ediyor. Fakat dahası var. Bugünkü uzun listeye K serisi ile Oppo eklendi. Şirket Oppo K3‘ün 23 Mayıs’ta geleceğine dair Weibo’da bir tanıtım posteri yayınladı.

Oppo K3 orta sınıf bir akıllı telefondur. Özellikleri geçtiğimiz haftalarda gün yüzüne çıkmış ve geçen hafta büyük bir sızıntıda beklenilen tüm özellikler açıklanmıştı. özellikleri arasında OPPO K3, orta sınıf bir telefon olmasına karşın, yenilikçi bir tasarımla  geliyor.

Ayrıca sızıntı haberleri okuduğunuzda Oppo K1 akıllı telefonuna göre büyük bir adım gibi görünüyor. Tanıtım posteri çok fazla detay içermese de, en azından bir şeyi doğrular. Bu da, sol üst köşede yer alan işlemci ipucunda yatıyor. Yani akıllı telefonun yonga seti Snapdragon 710 olacak.

Oppo K3 23 Mayıs'ta Tanıtılabilir! İşte Detaylar

Diğer özelliklere gelince, OPPO K3, 1080 x 2340 piksel çözünürlükte 6.5 inç ekrana sahip. Oppo K3’ün arkasında 2MP ikincil sensörle birlikte 16MP ana kamera sensörü var. Ön tarafta, Oppo Reno serisinde gördüklerimize benzer yandan açılır bir açılır modülde yer alacak olan selfie çekimler için 16 MP‘lik bir kameraya sahip.

Cihaz ayrıca 128 GB depolama seçeneğine sahip olacak. Buna ek olarak depolamayı daha da genişletmek için mircoSD kart desteği de mevcut. Bunlara ek olarak VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisini de destekleyebilir.

KaynakGsmArena
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