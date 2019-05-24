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Oppo K3 Elden Çekim Görüntüleri Yayınlandı!

Birinci sınıf bir yapı kalitesi ile gelen Oppo K3, elden çekim görüntülerinde de oldukça dikkat çekici duruyor...

By Muhammed Arslan

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Oppo K3 Elden Çekim Görüntüleri Yayınlandı!

Oppo, uzun süredir merakla beklenen Oppo K3 premium akıllı telefonunu dün tanıttı. Telefonun genellikle özellikleri, sızıntıların ana konusu olurken, canlı görünüm daha önce paylaşılmamıştı. Ancak gerçek hayatta tasarım ve yapı beklentileri aşacak gibi duruyor.

MyDrivers sitesi bugün K3’ün uygulamalı bir incelemesini yayınladı. Tüm açılardan yakalanan K3’ü gösteren resimleri aşağıda bulacaksınız. Oppo K3, birinci sınıf bir yapı kalitesi ile geldiğinden amiral gemisi bir telefon için karıştırılabilir. Bununla birlikte, cep telefonunu destekleyen Snapdragon 710 yonga seti, telefonu açıkça orta üst kategoriye yerleştiriyor.

Boydan boya ekran, açılır selfie kamerası dikkat çekici özellikleri arasında. Bu sayede, üstteki ve yanlardaki çerçeveler neredeyse yoktur. Alt çenenin çok geniş olmayan büyük bir miktarı vardır. Bu tasarım, kullanıcılara %91.1 geniş bir ekran alanı veriryor.

Cihaz, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe ve 19.5:9 en boy oranına sahip 6.5 inç FullHD+ OLED ekran ile donatılmıştır. Ayrıca ekran içi parmak izi sensörüne sahiptir. Arkasında çift kamera kurulumu yer alıyor. Bunlardan ana sensör f/1.7 açıklığı bulunan 16MP Sony IMX519 iken, diğeri 2MP derinlik sensörüdür.

Arka panel renkli bir 3D gradyan gövdeye sahip camdan yapılmıştır. Diğer özellikleri arasında, 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB’a kadar UFS2.1 flash depolama alanı var. VOOC 3.0 Flash Charge teknolojisi olan 20W hızlı şarjı da destekleyen 3.765mAh batarya telefonu çalıştırıyor.

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