Oppo K3 Hakkında Yeni Söylentiler Var!

Yaklaşan Oppo K3 akıllı telefonu hakkında son birkaç haftadır sızıntı haberler gündeme geliyor. Tabi ki daha öncesindeki sızıntılar kısmen söyletilerden ibaretken, bugün cihazın renk seçeneklerini, donanımını ve fiyatını gösteren bir sızıntı oldu.

Cep telefonu China Telecom’un web sitesinde yakında piyasaya sürüleceğini doğrulanan telefonlar listesinde görülüyor. Önceki sızıntılar gibi cep telefonu Nebula Purple, Dark Black, ve Morning White renk seçeneklerinde sunulacak.

Cihaz 6.5 inçlik (1080 x 2340 piksel) bir ekranla geliyor olacak ve sekiz çekirdekli Snapdragon 710 yonga seti tarafından desteklenecek. Cihazda 8GB RAM‘in yanı sıra 6GB RAM seçeneği de mevcut. Ayrıca cihazın gradyan kaplama ile geleceği söyleniyor. Fakat ekranın en boy oranı hakkında hiçbir şeyden söz edilmemiştir.

Oppo K3’ün arkasında 2MP ikincil sensörle birlikte 16MP ana kamera sensörü var. Ön tarafta, Oppo Reno serisinde gördüklerimize benzer yandan açılır bir açılır modülde yer alacak olan selfie çekimler için 16 MP‘lik bir kameraya sahip. Cihaz ayrıca 128 GB depolama seçeneğine sahip olacak. Buna ek olarak depolamayı daha da genişletmek için mircoSD kart desteği de mevcut.

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3.5mm kulaklık girişi ve VOOC 3.0 flaş şarj olması beklenen 20W hızlı şarj desteği var. USB Type-C şarj portu ile geliyor. Fiyatının 319 Dolar civarında olması bekleniyor. Diğer özellikleri, fiyatı ve çıkış konusunda sadece onaylanmamış kaynaklardan söylentiler mevcut. Bu yüzden resmiyet kazanana kadar beklememiz gerekiyor.