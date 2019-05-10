Oppo K3 Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Geçtiğimiz ay Oppo, en son amiral gemisi serisi olan Oppo Reno akıllı telefonlarını tanıttı. Ancak ortaya çıkan raporlardan sonra şirket yeni bir cihaz üzerinde çlaışıyor gibi duruyor. Bugün yayınlanan yeni raporlara göre Oppo K3 olarak adlandırılan başka bir orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürecekler.

Son çıkan Oppo Reno’nun kamera tasarımını benimseyecek, onun Shark Fin isimli açılır selfie kamerasına sahip olacak. Cihaz, ön tarafında oldukça iyi 16MP selfie kemarasına sahip olurken, arka tarafında 16MP + 2MP çift kamera kurulumu olacak. Aslında kurumlar bir orta sınıf telefona göre oldukça ideal.

Yukarıda açıklanan özeliklere ek cihazın 2340×1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6.5 inç AMOLED ekranla geleceği iddia ediliyor. Asıl ilginç olan şey, cihazın amiral gemilerinde bulunan ekran içi optik parmak izi tarayıcısına sahip olduğu söyleniyor.

Bellek çeşitleri olarak Oppo K3, 6GB/8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Son olarak söz konusu donanım olduğunda cihaz, Snapdragon 710 yonga seti ile desteklenecek. Ayrıca VOOC 3.0 hızlı şarj özelliğine sahip, 3.700mAh‘lık bir batarya, hareket halindeyken saatlerce sürekli kullanım için ışıklarını açık tutacak.

Tabii ki, bu özellikler kesinlikle kağıt üzerinde etkileyici görünüyor ve OPPO’nun en son teknolojilerini orta sınıf akıllı telefonlara da getirdiğini görmek kesinlikle harika. Şu anda çıkan bu söylentiler önümüzdeki birkaç gün içerisinde şekillenmeye başlar. Şimdilik beklemeye devam edeceğiz gibi duruyor.