Oppo K3 Özellikleri Resmiyet Kazandı!

Oppo K3 akıllı telefonu 23 Mayıs’ta resmi olarak tanıtılacak. Bugün güncellenen Oppo K3’ün TENAA listesi ve teknik çizimleri çok sayıda ayrıntıya sahip. Ancak lansmandan birkaç gün kala, Çinli firma akıllı telefonun temel özelliklerini açıkladı. Ayrıca fiyatı hakkında da küçük bir ipucu verdi. Hazırsanız, devam edelim.

Resmi bilgiler Oppo K3’ün DC karartma, düşük parlaklık ve stroboskopik göz koruması gibi özelliklerle birlikte 6.5 inçlik çentiksiz ekran ile geceğini gösteriyor. Ayrıca 200.000 kez kaydırılabildiği test edilen açılır selfie kamerası ile donatılmış olacak. Telefonun ekranı altıncı nesil ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip. Önceki sürüme göre performansı yüzde 28,5 oranında arttı.

Oppo K3’te Snapdragon 710 AIE mobil platformu, 8 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 256 GB’lık UFS 2.1 depolaması mevcut olacak. Şarj süresini %25 oranında azaltan VOOC 3.0 Flaş Şarj teknolojisine sahip olacak bir 3.765mAh batarya içerecek. Bir 3.5mm ses girişi, bir USB-C bağlantı noktası ve bir harici hoparlör ile donatılmıştır.

Game Boost 2.0, Link Boost ve Touch Boost gibi farklı özellikleri de içeriyor. Son raporlar, 16 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera kurulumuyla geleceğini ortaya çıkardı. Ultra Clear Night View 2.0, çoklu kare gürültü azaltma teknolojisi ve manuel ayarlanabilen gece çekimi modu gibi özellikleri destekleyeceğini resmen onayladı. Birincil sensörü f/1.7 açıklığa sahip.

Peki, OPPO K3’ün fiyatı ne olabilir? Muhtemelen, telefon 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama gibi iki modelde gelecek. Telefonun temel modeli 289 dolar olarak fiyatlandırılabilir. Nebula Moru, Sabah Beyazı ve Çiftlik Siyahı gibi renk seçeneklerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.