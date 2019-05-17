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Oppo K3 Tanıtım Posteri Yayınlandı!

Telefon hakkında önemli detayları içeren Oppo K3'ün tanıtım posteri, telefonu ilk defa görmemize yardımcı oluyor...

By Muhammed Arslan

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Oppo K3 Tanıtım Posteri Yayınlandı!

Oppo şu anda Oppo K1‘in yükseltilmiş bir sürümü gibi görünen Oppo K3 akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon 23 Mayıs’ta tanıtılacak. Bugün ise şirket, telefonun özelliklerini bazı özelliklerini de açıklayan yeni bir cihaz posteri paylaştı.

Görüntü, cihazın Qualcomm Snapdragon 710 sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklendiğini onaylıyor. Bu daha önceki sızıntıda da yer almıştı. Görüntü aynı zamanda akıllı telefonun tasarımını da gösteriyor. Boydan boya ekran tasarımıyla açılır selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Arka tarafında üst orta konumda dikey olarak yerleştirilmiş çift kamera kurulumuna  sahip. Görünen hiçbir parmak izi sensörü yoktur. Bundan dolayı da cihazın ekran içi parmak izi sensörüyle geleceği tahmin ediliyor.

Oppo K3 Tanıtım Posteri Yayınlandı!

Donanım olarak kısacak PCGM00 model numarasını taşıyan telefon, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama birimiyle bir Qualcomm Snapdragon 710 sekiz-çekirdekli yonga seti tarafından desteklenmektedir.

Raporlara göre, Oppo K3 üç renk seçeneğiyle gelecek – Nebula Mor, Beyaz ve Siyah. Telefon USB-C bağlantı noktasıyla gelecek ve 20W hızlı şarj desteğine sahip 3.700mAh batarya ile çalıştırılabilir.

Oppo K3 Tanıtım Posteri Yayınlandı!

Telefonun sızıntı özelliklerinden, Oppo K3 yeni tanıtılan Realme X akıllı telefonuna da çok benziyor. Fiyatlara gelince, Oppo K3, Realme X’ten biraz daha pahalı olmalı. Ancak telefonun tanıtımı sırasında asıl bilgiler netlik kazanacak.

KaynakGsmArena
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