Oppo K5 Çıkış Tarihi Açıklandı – İşte Özellikleri!

Oppo Reno 2‘nin Çin’deki tanıtım etkinliğinde Oppo, Ekim ayında yeni bir cihazın geleceğini öne sürmüştü. Birkaç gün sonra, şirket Reno Ace’in 10 Ekim’de resmiyet kazanacağını doğruladı. Son raporlar, şirketin söz konusu tarihte birden fazla telefonu duyurabileceğini gösteriyor.

Bugün Çinli üretici, Oppo K5 akıllı telefonunun 10 Ekim’de tanıtılacağını açıkladı. Şirket tarafından paylaşılan Oppo K5 posteri, akıllı telefonun Cyber ​​Metal (mavi), Forest Fantasy (yeşil) ve Polar Sunshine (beyaz) olmak üzere üç renkte geleceğini gösteriyor.

Telefon, 8 megapiksel ultra geniş açılı 64 megapiksellik sensörü içeren dörtlü kamera kurulumuyla geliyor. Poster ayrıca telefonun siyah beyaz, retro ve portre gibi fotoğrafçılık özellikleri sunacağını ortaya koyuyor.

Kısa bir süre önce TENAA tarafından onaylanan PCNM00 model numarasına sahip Oppo telefonu, yaklaşmakta olan Oppo K5 telefonu olabilir. Telefonda ekran içi parmak izi okuyucusu bulunan bir HD+ 6.4 inç AMOLED ekran bulunuyor. Android 9 Pie OS ile kutudan çıkacak.

Söylentilere göre Snapdragon 730G mobil platform tarafından desteklenebilir. Yonga seti, 8 GB RAM ile birleştirilmiştir. Telefonun 128 GB dahili depolama alanı var. 32 megapiksellik selfie kamerasnın olduğu iddia ediliyor. Telefonun arka kapağında, Samsung’un GW1 64 megapiksel birincil lensi, 8 megapiksel ultra geniş lensi ve bir çift 2 megapiksel sensörü içeren dikey bir dörtlü kamera kurulumu var.