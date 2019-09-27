Oppo K5 Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Oppo K5, VOOC 3.0 ile karşılaştırıldığında şarjı %40 hızlandıran VOOC 4.0 Flash Charge teknolojisi ile gelen ilk Oppo telefonu olacak...

Oppo, 10 Ekim’de Oppo Reno Ace amiral gemisi ile birlikte Oppo K5 telefonunu piyasaya sürecek. Oppo K5’in tasarımı, dün ortaya çıkan görüntüleri ile ortaya çıktı. Akıllı telefon, 64 megapiksel sensörün aralarında bulunduğu etkileyici dörtlü kamera kurulumuyla geliyor.

Bugün, Çinli firma Weibo’da telefonun bazı özelliklerini paylaştı. Snapdragon 730G yonga setinin akıllı telefona güç vereceğini açıkladı. Ayrıca, daha hızlı olan VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisi ile donatılmış olacak.

Snapdragon 730G, 2.2 GHz hızında çalışan ve oyun oynamak için grafik performansında %15 artış vaat eden 8 nm’lik bir yonga seti. Oppo K5, Oppo K3‘te bulunan VOOC 3.0 ile karşılaştırıldığında şarjı %40 hızlandıran VOOC 4.0 Flash Charge teknolojisi ile gelen ilk Oppo telefonu olacak.

Önceki model, 3.765mAh bataryaya sahipti. Yenilenmiş molde daha büyük 4.000mAh batarya ile gelecek. Oppo K5, 6,4 inçlik bir çiy damlası çentikli AMOLED ekran ile donatılacak. 1080×2340 piksel ve 19.5:9 en boy oranında FullHD+ çözünürlük sağlayacak.

Snapdragon 730G yongası 8 GB depolama alanı ile birleştirilecek. Depolama için, kullanıcılar 128 GB dahili depolama ve microSD kart için özel bir yuvaya sahip olacaktır. Oppo K5’in ön çentiği, 32 megapiksellik selfie kamerasına ev sahipliği yapacaktır.