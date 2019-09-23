Oppo K5 Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

Oppo K5 akıllı telefonlarının özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Oppo K5 ne zaman çıkış yapacak? Telefonlar hakkında merak edilen detaylar.

Son yılların yükselen markalarından biri olan Oppo, rakiplerinin ardı arkası kesilmeyen ataklarına karşı yeni bir akıllı telefon geliştirmeye koyuldu. Markanın VOOC 4.0 hızlı şarj özelliği ile donatacağı yeni akıllı telefon modelinin ise Oppo K5 olacağı ortaya çıktı.

Yeni akıllı telefonların belli başlı özellikleri ortaya çıkmıştı. Telefonların ilk olarak tasarım konusunda belli başlı detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Oppo K5 akıllı telefon modeli için teknik özellikler konusunda bazı sızıntılar ortaya çıkmış oldu.

Oppo K5 Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefon modelinde üst segment ile orta segment arasında bir akıllı telefon modeliyle karşı karşıya kalacağımızı görüyoruz. Üst segment akıllı telefon özellikleri ekran kısmında başlıyor.

Ekran kısmında 6.4 inçlik bir panel kullanılıyor ve AMOLED ekran teknolojisi karşımıza çıkıyor. Bunun yanında çözünürlük değeri kısmında da 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeriyle karşı karşıya kalıyoruz.

Yine ekrandan parmak izi teknolojisinin kullanılması beklentiler arasında yer almakta. Yine ekran üzerimde dikkat çeken son detay ise su damlası çentik alanı olacak. Tek bir kameranın bulunduğu su damlası çentik alanının öne çıktığı akıllı telefonun, işlemci kısmına geçelim.

İşlemci kısmında kullanılacak olan serinin Snapdragon 730G serisi olacağı konusunda bazı detaylar var. Telefonların işlemci kısmında amiral gemisi aratmayan modellerden birini kullanmasının yanında bu modelin 8 GB RAM gibi iddialı bir değere sahip olacağını da göreceğiz.

128 GB depolama alanına sahip olması beklenen akıllı telefonların 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP kamera dizilimi sunması bekleniyor. Arka kısımda 4 arka kamera ile dikkat çekecek olan akıllı telefonların 3920 mAh değerinde de bir bataryasının bulunması bekleniyor. Telefonun dikkat çeken son detayı ise 30W gücünde hızlı şarj desteği olacak.

Tüm bu artılarıyla beraber Oppo K5 akıllı telefonlarının tanıtıma çıkacağı tarih için de bazı bilgiler var. Bu noktada yeni seri akıllı telefonların 9 Ekim 2019 tarihinde tanıtıma çıktığını görmek mümkün olacak. Tanıtım sonrasında tüm bilgiler kesinlik kazanmış olacak. Detayları paylaşacağız.