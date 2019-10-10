Oppo K5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çin’deki bir tanıtım etkinliği ile Oppo, Oppo Reno Ace amiral gemisi telefonunun yanı sıra, Oppo K5 orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. Oppo K5, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Oppo K3 akıllı telefonunun gelişmiş sürümü olarak geldi.

Ekran içi parmak izi tarayıcısının yanı sıra, Oppo K5’in göze çarpan diğer özellikleri Snapdragon 730G işlemci, 64 megapiksel dörtlü kameralar ve VOOC 4.0 şarj teknolojisidir.

Yeni tanıtılan Oppo K5, küçük su damlası çentiğine sahip 6.4 inçlik bir AMOLED panel içeriyor. 1080×2340 piksel FullHD+ çözünürlük ve 19,5:9 en boy oranı sunuyor. Ekran, %7.9 daha hızlı bir kilit açma hızı sunan bir parmak izi sensörüyle entegre edilmiştir. Akıllı telefonun arka tarafında 3D tasarımlı bir cam panel bulunur.

Adreno 618 grafik kartı olan Snapdragon 730G sekiz çekirdekli işlemci, akıllı telefona 8 GB’a kadar LPDDR4X RAM ile güç sağlıyor. Telefon, 256 GB’a kadar UFS 2.1 depolama alanı olan kullanıcılara sunar. 4.000mAh batarya ile çalışıyor ve VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisi ile gelen ilk Oppo akıllı telefon.

Kameralar ve Yazılım

Akıllı telefonun Oppo K5’in arka paneli dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. f/1.8 diyafram açıklığına sahip Samsung GW1 64 megapiksel birincil lens olarak var. Buna, 119 derecelik görüş alanı ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel süper geniş açılı lens eşlik ediyor. Ayrıca 4 cm odak uzunluğuna sahip f/2,4 diyafram açıklığı 2 megapiksel makro objektifi bulunuyor. Son olarak f/2,4 açıklığa sahip 2 megapiksel bir derinlik sensörü var.

Dörtlü kameralar LED flaş, titreme, EIS, smart HDR, portre modu ve 30 kare/sn hızında 4K video çekimi gibi özellikler sunar. Öne yerleştirilmiş f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksel AI selfie kamerası var. AI Beauty, HDR, portre modu, yüz tanıma ve 30fps’de 1080p video kaydı gibi özellikler sunar.

ColorOS 6.1 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışıyor. Oppo, cihazdaki HyperBoost 2.0 hızlandırma motoru, Link Book ağ hızlandırma teknolojisi ve Breeno asistanı gibi özelliklerini dahil etti.

Oppo K5 Fiyatı ve Renk Seçenekleri