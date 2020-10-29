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Oppo K7x Geliyor – Çıkış Tarihi Onaylandı

Oppo'nun orta sınıf telefonlara ekleyeceği düşünülen Oppo K7x, 4 Kasım'da resmiyet kazanacak....

Muhammed Arslan

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Oppo K7x Geliyor - Çıkış Tarihi Onaylandı

Benzersiz özelliklerle bir süredir piyasaya sürdüğü amiral gemileri ile ün kazanan Oppo’dan yeni bir telefon geliyor. Yeni Oppo K7x adlı telefonunun çıkış tarihini bile onayladı. Oppo, 4 Kasım’da Oppo K7x’i duyuracağını doğruladı.

Oppo K7x lansman tarihini teyit etmenin yanı sıra şirket, telefonun tasarımına kısmen bakmamıza yardımcı olan bir de poster yayınladı. Poster, Oppo K7x telefonunun 00 dikdörtgen bir kamera modülüne sahip olduğunu gösteriyor.

Hakkında daha önce hiç bir bilginin resmiyet kazanmadığı telefon, büyük bir batarya kapasitesine sahip olacak. Telefonun ön siparişlerinin ise Çin’deki Alışveriş Festivali zamanı olan 11 Kasım’da başlaması bekleniyor.

Oppo K7x artık Çin’in popüler perakendeci sitelerindeki ön siparişler için listelenmiştir. Beklentiler ve söylentilerin ışığında telefonun, Ağustos ayında resmiyet kazanan Oppo K7‘den daha aşağı özelliklere sahip olması var.

Oppo K7x Geliyor - Çıkış Tarihi Onaylandı

Telefonun beklenen özellikleri arasında 1080×2400 piksel FullHD+ çözünürlüğü destekleyen 6,5 inçlik bir delikli ekran var. 4,900mAh kapasiteli bir bataryaya sahiptir. Telefon, Android 10 işletim sistemi yüklü olarak gelecek ve yana konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusuna sahiptir.

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