Oppo K7x Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Ortalama bir haftadır Oppo K7x hakkında sızıntılar gündeme geldi. Şimdi ise şirket Oppo K7x adlı akıllı telefonu tanıttı. Bu cihaz, şirketin K serisindeki ikinci cihaz olarak oyun alanında iddialı bir seçenek haline geliyor.

Oppo K7x özellikleri arasında en dikkat çekeni, 90Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç FullHD+ LCD ekranının olmasıdır. Donanım olarak 5G bağlantısını destekleyen MediaTek Dimensity 720 yonga seti tarafından destekleniyor. Şu an itibariyle, bellek yapılandırması açısından telefonun yalnızca bir çeşidi var: 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama.

Ayrıca Oppo K7x özellikleri arasında daha fazla güvenlik için yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüyle birlikte geliyor. Kameralar açısından ise arka tarafında 48 megapiksel birincil sensör, 8 megapiksel sensör ve 2 megapiksel kamera içeren üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Ön tarafında selfie çekimler için 16 megapiksellik bir kamera var. Cihaz, kutudan Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 ile çıkacak. 30W VOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyen 5.000 mAh batarya ile çalışıyor.

Oppo K7x akıllı telefon iki renk seçeneğiyle gelecek – Ayna Siyahı ve Gölge Mavisi. Telefonun fiyatı ortalama 209 dolar olacak. Üstelik 11 Kasım’dan itibaren gönderimlere başlıyor.

Telefonun detaylı özelliklerini görmek için Oppo K7x cihazına daha yakından bakabilirsiniz.