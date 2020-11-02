Oppo K7x’in Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Oppo K7x telefonu, Çarşamba günü görücüye çıkacak. Daha öncesinde Oppo K7x‘i TENAA veritabanında görmüştük ve telefonun genel özelliklerine dair bir fikir edinebilmiştik. Şimdi ise şirket tarafından paylaşılan bir postere göre telefon, Dimensity 720 işlemciye sahip olacak.

Oppo tarafından yayınlanan poster, Oppo K7x’in delikli bir ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Görüntü ayrıca ekranın 90 Hz‘lik bir yenileme hızını ve 180 Hz‘lik bir dokunma örnekleme hızını desteklediğini doğruluyor. Resim ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısının varlığını da gösteriyor.

Oppo K7x’in Geekbench 5 listesi ise telefonun (PERM00 model numarası ile belirtilmiştir) MediaTek Dimensity 720 işlemciye sahip olacağını gösteriyor. İşlemcinin temel frekansı 8 GB olarak gösteriliyor. Telefonda Android 10 işletim sisteminin olması bekleniyor.

Oppo K7x, Full HD + çözünürlük sunan 6,5 inç LCD ekrana sahip olacak. Telefonun 6 GB ve 8 GB RAM ve 64 GB, 128 GB ve 256 GB gibi depolama modelleriyle gelmesi bekleniyor. Depolama için microSD kart yuvasına sahip olan telefonda, 5000mAh batarya bulunuyor.

OPPO K7x’in 16 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta, 48 megapiksellik bir ana kamera, 8 megapiksel ikincil lens ve iki adet 2 megapiksel sensör içeren dikdörtgen bir kamera muhafazası yer alıyor.

Telefonun yeşil, gri ve mavi gibi renk seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Oppo K7x‘in fiyatlandırması hakkında bir bilgi bulunmasa da telefonun 162,2 x 75,1 x 9,1 milimetre ölçülerinde ve 194 gram ağırlığında olması bekleniyor.