Oppo K9 5G, Snapdragon 768G İşlemciyle Geliyor!

Söylentilere göre, Çin’in TENAA ve 3C sertifikasyon sitelerinde görülen Oppo PEXM00 akıllı telefon, Oppo K9 5G olarak satışa sunulacak. Akıllı telefonun 6 Mayıs’ta resmiyet kazanması planlanıyor ve şimdiden Çin perakendeci sitelerinde ön siparişler için hazır durumda.

K9 5G’nin çoğu özelliği belli olsa da, işlemcisine dair herhangi bir onay yoktu. Çinli üretici şimdi telefonun Snapdragon 768G işlemciyle geleceğini doğruladı. Bu işlemci Snapdragon 765G’nin bir tık daha üstü olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada Oppo, bu telefonun 3D sıvı soğutma teknolojisi ile geleceğini de doğruladı.

Oppo K9 5G’nin 65W hızlı şarj desteği ile en uygun fiyatlı Oppo telefonu olması bekleniyor. Cihazın arka taraftaki üçlü kamera sistemi 64 megapiksel ana kameraya sahip. Ayrıca listeler, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama gibi seçeneklerle satışa sunulacağını gösteriyor. Telefon, siyah ve gradyan mavi renk seçeneklerine saip olacak.

Diğer raporlar, Oppo K9 5G’nin parmak izi tarayıcısı ile entegre 6,43 inç AMOLED FHD + ekrana sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ekrandaki delik, selfieler ve görüntülü aramalar için 32 megapiksel bir kameraya sahip ve arka kamera kurulumunda 64 megapiksellik bir ana lens, 8 megapiksel ikinci bir lens ve 2 megapiksellik bir üçüncü kamera bulunuyor. Oppo K9 5G, 2.100mAh çift hücreli bataryaya sahip olacak ve Android 11 işletim sistemiyle satışa sunulacak.